O případu, který se stal 21. září, informovala ve čtvrtek policejní mluvčí Michaela Raindlová.
„Zabýváme se zraněním třiadvacetileté ženy, s největší pravděpodobností se jedná o střelné poranění,“ uvedla mluvčí. Žena je mimo ohrožení života.
Policie vzhledem k počátku trestního řízení odmítá sdělit podrobnější informace. „V této souvislosti prověřujeme jednu osobu. Stalo se to mimo veřejný prostor a to mezi osobami blízkými,“ dodala mluvčí s tím, že veřejnost tak nemusí mít žádné obavy.
Podle serveru Krimi-Plzeň měla žena poraněný krk a zřejmě šlo o zbraň malé ráže. Server dále uvedl, že žena zářijový den procházela po ulici v Plzni, kdy náhle ucítila ostrou bolest na krku. Tuto verzi, že by ke zranění došlo na ulici, ovšem policie nyní vyloučila.