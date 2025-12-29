Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

  15:32
Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc byl pod vlivem alkoholu a drog.

Nehoda se stala krátce před polednem. Autobus sjel do příkopu na silnici mezi Plzní a Zálužím a opřel se o několik stromů.

Muž se nemohl dostat z autobusu ven, museli mu proto pomoct hasiči. Následně ho předali do péče záchranářům. Pětatřicetiletý řidič při kolizi utrpěl poranění v oblasti hlavy a horní končetiny. Záchranáři jej odvezli do nemocnice.

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Šetřením policisté na místě zjistili, že muž autobus ukradl. „Autobus byl odcizen a muž, který jej řídil, měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol a pozitivní orientační drogový test,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Mifková.

„Policisté nyní s kriminalisty zjišťují veškeré okolnosti této události,“ uzavřela policejní mluvčí.

