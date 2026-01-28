Trump boří všechny dohody. Výtvarnice z Plzně protestovala u památníku

Autor:
  9:48
Nebylo to pro ni jednoduché, ale nakonec se mladá plzeňská výtvarnice Jana Cardová rozhodla, že půjde s transparentem k památníku Díky, Ameriko!, který vznikl, aby připomínal, že v roce 1945 Plzeň osvobodili vojáci z USA. Protestovala tím proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa a vlády USA.
Plzeňská výtvarnice Jana Cardová vyjádřila u pomníku Díky, Ameriko! v Plzni protest proti politice současné americké vlády a založila pietní místo připomínající oběti střelby agentů protiimigrační policie. (27. ledna 2026)

„Ameriko, kde je tvé svědomí? “ napsala na transparent. Na něm připomínala například snahu Donalda Trumpa ovládnout Grónsko, smrt Rennée Goodové zabité agenty ICE či vyhrožování spojencům USA. „Vojáci: protestujte! Nenechte Trumpa zneuctít vaši uniformu. Tento protest je na památku našich osvoboditelů z roku 1945,“ stálo na transparentu.

U pomníku Díky, Ameriko! v Plzni vzniklo pietní místo připomínající oběti střelby agentů protiimigrační policie v USA. (27. ledna 2026)

S ním v úterý stála u památníku v Plzni, která bývá označována za nejameričtější město v Česku. A Jana Cardová zdůrazňuje, že Ameriku stále ještě považuje za přátelskou zemi. „Ale mám pocit, že v současné době potřebuje alespoň symbolicky podporu,“ vysvětluje. U památníku i proto vzniklo pietní místo připomínající zabití dvou lidí, které v Minnesotě zastřelili agenti ICE.

Pro Janu Cardovou byla v případě jejího rozhodnutí k protestu klíčová snaha Donalda Trumpa ovládnout Grónsko. „On prostě boří všechny dohody. Přestalo se to vztahovat jen k Americe, ale začalo se to týkat i nás. Ve chvíli, kdy státy z Evropy posílají do Grónska vojáky v souvislosti s obavami z Američanů, tak to už je průšvih,“ říká.

Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, za cíl má připojit ostrov k USA

Jana Cardová uvedla, že cítí, že Američané nyní potřebují, aby i jinde ve světě vnímali, co se v USA odehrává. „Já k památníku nešla proto, abych je pohaněla. Nikdo nemůže tvrdit, že si jich nevážím, je to naopak. Z mé strany je to přátelské, protože teď potřebují podpořit oni, všichni slušní lidi, kteří vidí, co se děje s jejich státem,“ líčí.

Jana Cardová uvedla, že už má na své počínání také reakce lidí žijících v USA. „Oni děkují, že někomu někde v malém městě na nich záleží. Byla to krásná zpětná vazba,“ tvrdí. Připouští ale, že naráží i na velmi negativní reakce.

Střelba v Minneapolisu je chaos vyvolaný demokraty, prohlásil Trump

Když výtvarnice stála se svým transparentem u památníku, zažila chvíli, která jí v paměti zůstane dlouho.

Přišly k ní dvě malé děti, které odhadovala na třetí třídu základní školy, a text si bez potíží přečetly. „A ten chlapeček jako dospělý vážně pokýval hlavou, usmál se na mě, z rukou udělal srdíčko a tiše odešel. To mě rozbouralo. Dospělý člověk si umí omluvit cokoliv, máme své názory na všechno možné a dokážeme popřít sami sebe. Tenhle klučina hned věděl, co je dobře a o co jde,“ konstatovala.

