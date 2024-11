Za nepořádek kolem popelnic bude v Plzni postih, město má novou vyhlášku

Opatření má především zabránit tomu, aby se kolem odpadových nádob hromadil nepořádek, který už se do nich nevešel. Vlastníkům domů bude hrozit finanční postih v případech, že nemají svoz zajištěný tak, aby odpadky nebyly kolem kontejnerů či popelnic.

Dodržování vyhlášky budou zástupci města kontrolovat a v případě nedostatků vyzývat majitele k nápravě. Novou povinností bude také to, že nádoby budou moci být naplněné pouze do té míry, aby bylo možné je zavřít.

Za nerespektování vyhlášky bude majitelům hrozit přestupkové řízení a postih. Náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti) prohlásil, že výsledky, které úprava normy přinese, by měly být známé na jaře roku 2025. Vyhláška také umožní postihovat lidi, kteří obsah kontejnerů přehrabují a věci z nich vyhazují ven.

Náměstek Bosák tvrdil, že město dosud nemělo nástroj, který by mu v podobných případech umožňoval prosazovat nápravu.

Nové znění vyhlášky obsahuje přehled variant pro domy s různým počtem bytů a stanoví, kolik nádob by podle jejich objemu měly mít a jak často by se měly nádoby vyvážet. Vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Dagmar Svobodová Kaiferová prohlásila, že i když například společenství vlastníků nebude mít nádoby stanovené tabulkou, ale budou dostatečné, aby nevznikal kolem nepořádek, nebudou to úřady považovat za porušení vyhlášky.

Naopak v případech, že nádoby a počet svozů budou odpovídat tabulkám a přesto budou odpadky kolem nádob, bude se jednat o přestupek a úřady jej budou řešit.

„Opatření začne platit od 1. ledna 2025. Týkat se bude především majitelů domů, kteří mají pravidelně přeplněné nádoby či nepořádek u popelnic. S těmi pak bude zahájeno přestupkové řízení,“ uvedl Bosák.

Podle náměstka změna napravuje dosavadní slabinu systému, který nenutí majitele objednávat nádoby a počet svozů podle počtu obyvatel domů. Bosák tvrdí, že vlastníci nemovitostí běžně platí pouze minimální počet nádob, nebo nezajistí dostatečnou frekvenci svozu.

„Lidé pak odpad odkládají kolem popelnic, čímž zakládají černé skládky. Následně vše musí svozová společnost uklidit a městu se tak zvyšují náklady na úklid a čistotu,“ vysvětlil. Cílem města tedy bylo najít mechanismus tak, aby majitelé domů systém nezneužívali.

Předseda kontrolního výboru David Šlouf (ODS) upozornil, že v některých případech nepořádek kolem nádob na odpad může mít na svědomí jenom zlomek obyvatel domu. Připomenul, že odpadky kolem nádob se mohou objevovat jen nahodile. „Jak to budete kontrolovat? Může to být obtížně vymahatelné,“ konstatoval.

Bosák připustil, že s novou vyhláškou mohou souviset komplikované situace. „Jejím cílem není vše stoprocentně vyřešit, ale zlepšit situaci ze stavu, který je teď. V tuto chvíli naše orgány mají minimální nástroje, aby kapacitu pomohly navyšovat,“ řekl. Uznal, že se s pomocí vyhlášky nepodaří vyřešit všechny problematické lokality, ale věří, že významnou část z nich ano.