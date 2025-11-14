Vražda milenky sekerou. Soud v Plzni vynese rozsudek nad bývalým primářem

Autor: ,
  7:00
Krajský soud v Plzni v pátek vynese rozsudek nad doktorem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Milence podle spisu obmotal kolem krku lano a do hlavy jí zasadil několik ran sekerou. Důvodem byla pomsta. Bývalému primáři hrozí až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest od 20 do 30 let.
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé lékařky a z pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. (16. června 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Vojtěch Č. odchází ze soudní síně Krajského soudu v Plzni. Žalobce pro něj...
Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni. Žalobce pro něj navrhuje za vraždu...
Vojtěch Č. odchází ze soudní síně Krajského soudu v Plzni. Žalobce pro něj...
Bývalý primář z Domažlické nemocnice Vojtěch Č. přichází do soudní síně...
21 fotografií

Bývalý primář Vojtěch Č. (celé jméno neuvádíme s ohledem na jeho rodinu – pozn. red), který pracoval v Domažlické nemocnici, je obžalovaný z vraždy s rozmyslem provedenou zvlášť trýznivým způsobem a z pokusu o vraždu a znásilnění.

Žalobce pro něj navrhuje nejméně 25 let v nejpřísnější věznici. „Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ domnívá se státní zástupce Jiří Richtr.

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

Žalobce poukazoval, že lékařka byla spoutaná několik hodin, nemohla se čtyřicetiletému útočníkovi bránit, a mohla tak přemýšlet nad tím, jestli ji zabije, kdy a jak, což podle něj vykazuje znaky vraždy provedené zvlášť trýznivým způsobem.

Podle obhájce Pavla Zusky ale šlo pouze o vraždu prostou, kde je trestní sazba nižší, od 10 do 18 let. Poukazoval na to, že obžaloba byla popsaná nepřesně. „To, že se k ní blížil se sekerou a oběť měla extrémní strach o život, se nepotvrdilo. Vše trvalo 10 až 15 vteřin, po první ráně ztratila vědomí,“ popsal obhájce Zuska.

Děsivá vražda osmadvacetileté lékařky, milenky obžalovaného muže, se odehrála loni v říjnu v plzeňském bytě na Vinicích. Vojtěch Č. vzal z batohu lano a omotal ho ženě kolem krku. „Chviličku jsem ji škrtil, padla na zem. Svázal jsem ji, přikryl dekou, aby jí nebyla zima. Ptal jsem se jí, proč to udělala. Zase se mi vysmála. Skočil jsem pro sekeru a několikrát sekl do hlavy. Pak jsem začal pít,“ popsal již dříve u soudu souzený doktor.

Při výsleších opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, nespravedlivě, když on jí přece tak moc pomáhal.

Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář

Na milenku měl vztek, protože jeho ženě napsala, že spolu mají poměr. Ta na nevěru zareagovala tak, že ho vyhodila z bytu. Vojtěch Č. tvrdí, že milenku nechtěl zabít, jen ji vystrašit.

Po vraždě odjel do Třemošné u Plzně, kde bydlela kamarádka jeho ženy, která o jeho avantýře věděla. Zavolal jí, že si s někým potřebuje promluvit. Žena ho pustila do bytu, v batohu měl připravenou sekeru a provaz.

„Poškozené omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky a přenesl ji do postele. Poškozenou donutil k pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, kdy jí říkal, že ji chce zabít,“ popsal žalobce.

I v tomto případě Vojtěch Č. tvrdí, že ani této ženě ublížit nechtěl, chtěl si s ní jen popovídat.

Svázaná žena ho nakonec začala prosit, že nechce umřít a že chce ještě někdy vidět svoje děti. Lékař ji nakonec nechal být a odjel zpátky do bytu na Vinicích, k zavražděné milence. Tam ho zadržela zásahová jednotka.

Podle znalkyň netrpí Vojtěch Č. žádnou duševní poruchou a věděl, co dělá. Je sebestředný, nedokáže řešit své opakované problémy s milenkami, zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.

16. října 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

Vražda milenky sekerou. Soud v Plzni vynese rozsudek nad bývalým primářem

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni v pátek vynese rozsudek nad doktorem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Milence podle...

14. listopadu 2025

Manévry na D5 kvůli těhotné ženě. Řidiči předvedli ukázkovou záchranářskou uličku

Velké manévry na D5. Miminko si příchod na svět nakonec rozmyslelo

V koloně na dálnici D5 u Rokycan v místech oprav vozovky uvázla rodička, když ji náhle zaskočily domnělé projevy nastávajícího porodu. Její partner požádal o pomoc projíždějící policisty, kteří je na...

13. listopadu 2025  17:17

Konec čekání v kolonách, na silnici z Plzně do Domažlic končí dvě velké opravy

Řidičům se ulevilo, skončilo omezení na silnici mezi Stodem, Zbůchem i Líněmi...

Nejpozději v pátek ráno skončí dvě ze tří velkých oprav mezinárodního silničního tahu I/26 z Plzně přes Domažlicko do Německa. Uleví se řidičům a lidem ve Stodu, Zbůchu i Líních. Pokud to počasí...

13. listopadu 2025  16:44

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

13. listopadu 2025  11:27

Lezci instalují na Černou věž slavnostní osvětlení, dostala i bezpečnostní síť

Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské...

Na ochozu a na střeše klatovské Černé věže jsou v těchto dnech k vidění lezci, kteří na dominantě města instalují nové slavnostní osvětlení. Věž navíc dostala v létě bezpečnostní síť, která by měla...

13. listopadu 2025  10:17

Nejsou to kněží, varuje biskupství před falešnými duchovními na západě Čech

Ilustrační snímek

V bezdružické farnosti na Tachovsku, která už více než 20 let neexistuje, páchají podle Biskupství plzeňského podvody dva muži, kteří se vydávají za duchovní. Prezentují se jako zástupci farnosti a...

12. listopadu 2025  16:56

Místo podmínky vězení. Po dovolání Bradáčové padl za útok nožem u baru nový trest

Dvaadvacetiletý Jindřich Sander u Krajského soudu v Plzni. Mladík je obžalovaný...

Pražský vrchní soud poslal ve středu třiadvacetiletého Jindřicha Sandera, který v červenci 2023 před plzeňským barem bodl muže do hrudníku, na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Potvrdil tak...

12. listopadu 2025  15:36

Vězení za znásilňování kolegy v kuka vozu platí, žalobkyně s podmínkou neuspěla

Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče...

Za opakovaná znásilňování o generaci mladšího kolegy bude muset řidič popelářského vozu Jaroslav E. na rok nastoupit do vězení. Soud ve středu zamítl všechna odvolání třiapadesátiletého muže proti...

12. listopadu 2025  14:48

Ve Stodu pokáceli vánoční smrk pro Plzeň. Je to krasavec, jaký se jen tak nevidí

Náměstí Republiky v Plzni bude letos o Vánocích zdobil smrk ztepilý ze Stoda na...

Smrk z předzahrádky ve Stodu na Plzeňsku bude po celý letošní advent zdobit plzeňské náměstí Republiky. Přibližně 35 let starý smrk ztepilý má podle lidí ze Správy veřejného statku města Plzně zřejmě...

12. listopadu 2025  14:20

Turisty pustí na Modrý sloup snad až za rok, otevření trasy zbrzdila odvolání

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)

Turistická trasa na Modrý Sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu, která je zavřená téměř 80 let, schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné...

12. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  11:32

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVEBNÍ MISTR | pozemní stavby | 30-50.000 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 30 000 - 50 000 Kč

Dalších 31 862 volných pozic

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

Postižený syn dostával jedno jídlo denně do misky, spal na podlaze, soudí manžele

Obžalovaná dvojice u Okresního soudu Plzeň-město. Své obličeje si kryli...

Maskovaní kapucemi a nákrčníky přetaženými až pod oči přišli dnes k plzeňskému soudu manželé obžalovaní za dlouhodobé týrání mentálně postiženého dítěte. Chlapec školního věku byl podle státního...

11. listopadu 2025  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.