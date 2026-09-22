Oblečení bylo celé od krve, měl krev i na obličeji. Neptal jsem se ho, od čeho to má. Šli jsme pak po cestě k řece. Měl ještě klubko mědi. Všechno pak u řeky spálil. Ještě tam někde odhodil velký nůž.
Případ bezhlavého těla v řece. Řval, že mě taky zabije, tvrdí svědek
Bobři ukázali, jak na sucho. Z téměř bezcenného potoka udělali zásobárnu vody
Bobři si v Plzeňském kraji zapsali další zářez, kdy lidem výrazně pomohli se zadržením vody v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy jedna bobří rodina dokázala i v tom největším a několik...
Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty
Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...
Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov
Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...
Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč
Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...
Opilý řidič přehlédl pumptrack, s fiatem skončil vzhůru nohama
V sobotu se stala kuriózní nehoda ve Stodu na Plzeňsku. Osobní vůz značky Fiat vjel na místní pumptrack, kde se na jedné z vyvýšených částí převrátil přes střechu. Následně zůstal zaklíněný koly...
Případ bezhlavého těla v řece. Řval, že mě taky zabije, tvrdí svědek
„Myslím si, že Čobola asi zabil Huleš. Napadlo mě to, když jsem byl ve výkonu trestu, mluvil o tom celý kriminál.“ Tato slova zazněla v úterý z úst Milana D. původem ze Slovenska, zřejmě jednoho z...
Průzkum místa, kde jsou toxické látky, půjde provést až při sanaci, tvrdí MŽP
Dosavadní zjištění v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, nepotvrdila kontaminaci podzemních ani povrchových vod, a to ani na lokální, ani na...
Náměstí není exponát, ale živý prostor, hodnotí lídr Pirátů Pavel Bosák
Lídrem kandidátky Pirátů do zastupitelstva města Plzně je stejně jako před čtyřmi roky Pavel Bosák. První náměstek primátora má ve své gesci technickou oblast. V rozhovoru pro iDNES.cz se vrací ke...
Ministerstvo životního prostředí zasedá kvůli kontaminaci části Šumavy s Bavory
Zástupci českého ministerstva životního prostředí se v pondělí sešli s vyslanci dolnobavorského zemského okresu Regen. Předmětem jednání, které začalo po 14. hodině na česko-německém nádraží Železná...
Bombardovaná Plzeň i měnová reforma. Nové muzeum chce vyvolat emoce a otázky
Působit na emoce, vyvolat otázky, v tom prý bude originální ve srovnání s jinými. Řeč je o zážitkovém muzeu, které se má na jaře otevřít návštěvníkům v Plzni na adrese Klatovská 19 kousek v centru...
Z nudného šlágru se vyklubala divočina. Slavia si mákla, ale na čele ligy už uniká
Můžete mít sebelepší fantazii, ale takový finiš nevymyslíte. Nastavený čas vypršel. Od penaltového faulu ke gólu uteklo skoro sedm minut. Z puntíku se kopalo dvakrát a dvakrát taky zvonila tyč. Z...
Plzeň má drahé jízdné, deset obvodů nepotřebujeme, tvrdí lídr Motoristů
Byl starostou městského obvodu Plzeň 4 za ODS, následoval post místopředsedy antimonopolního úřadu, byl i zmocněncem státu pro gigafactory v Líních u Plzně. Dnes je Hynek Brom členem strany Motoristé...
Měl jsem mžitky před očima, líčil Chorý. I když penaltu nedal, věřil si i na druhou
Ze hřiště ho odnesli na nosítkách. „Měl jsem mžitky před očima, skácel jsem se, ani nevím, co se stalo,“ líčil Tomáš Chorý. Krátce předtím, ve 101. minutě zápasu, rozhodl šlágr devátého kola...
Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč
Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...
Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty
Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...
Jezírko, altán i hřiště. Starý Plzenec promění Smetanku v nový park
Jezírko, altán, pergola, tribuna, multifunkční hřiště, herní prvky, to vše by během deseti měsíců mělo vzniknout kousek od centra Starého Plzence. Léta zanedbané místo známé jako Smetanka, které...
Opilý řidič přehlédl pumptrack, s fiatem skončil vzhůru nohama
V sobotu se stala kuriózní nehoda ve Stodu na Plzeňsku. Osobní vůz značky Fiat vjel na místní pumptrack, kde se na jedné z vyvýšených částí převrátil přes střechu. Následně zůstal zaklíněný koly...