Plzeň pokládá potrubí k budoucím vodojemům, bez nich už nepřipojí ani byt

V současné době je kvůli výkopům uzavřené i odbočení z Rokycanské do Hřbitovní ulice, hluboké jámy jsou i ve většině křižovatek, ve kterých se dá z Rokycanské odbočovat doleva.

Mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá potvrdila, že stavební práce na Rokycanské jsou předzvěstí výstavby dvou velkých zásobníků vody. „Jde o takzvanou nultou etapu vodárenského souboru, který bude zahrnovat výstavbu vlastních vodojemů, čerpacích stanic a výtlačných zásobních řadů. Až ty umožní další rozvoj tohoto a okolních území,“ uvedla Veselá.

Město uvolnilo na nultou etapu 42 milionů korun. „Nultá etapa zahrnuje vybudování čerpací stanice u stávajícího vodojemu Lobzy a části výtlačného řadu do budoucího vodojemu Švabiny v délce přibližně 900 metrů,“ uvedl na jaře primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Rozkopaný zelený pás a několik dopravních omezení v silnici řidiči nyní zaregistrují přibližně od křižovatky U Pietasu až na vrchol kopce u Ústředního hřbitova. Úsek je na hlavní dopravní spojnici mezi centrem Plzně a dálnicí D5 ve směru na Prahu.

Rada města minulý týden ve čtvrtek rozhodla, že vodárenský soubor Švabiny a Holý vrch patří mezi prioritní vodárenské stavby ve městě. Poslední slovo budou mít zastupitelé. Technický náměstek primátora Pavel Bosák konstatoval, že voda z těchto zásobníků zajistí napojení až pro 7600 obyvatel ve vyhledávané oblasti zadní Doubravky, Újezdu, Červeného Hrádku nebo Bukovce a jejich okolí.

V těchto v okrajových částech Plzně atraktivních pro bydlení je v současné době už vyčerpaná možnost připojit nové stavby na městský vodovod. Jak už před dvěma roky vysvětlila tehdejší mluvčí vodárny Kateřina Chmelíčková, problém není v tom, že by vodárna nedokázala vyrobit dost pitné vody. Nedostatečné jsou její rozvody.

„Kapacita úpravny vody na Homolce je tisíc litrů za vteřinu, běžný provoz se pohybuje v hodnotách 450 až 500 litrů za vteřinu,“ uvedla tehdy Chmelíčková. Problém je v tom, že nejen do okrajových částí čtvrtého plzeňského městského obvodu v současné době není kudy dotlačit více vody.

Jeden zásobník bude mít kapacitu čtyři tisíce metrů krychlových vody

Právě proto vzniknou u dálničního přivaděče dva nové obří zásobníky vody. „Každý je o plánované kapacitě čtyři tisíce metrů krychlových, použito bude přibližně 17 kilometrů vodovodního potrubí. Nové vodojemy v okrajových částech Plzně zajistí, že už nebude místní trápit nedostatek vody a vyřeší současně takzvané stop stavy, neboli nemožnost připojit se kvůli omezené kapacitě k vodovodní síti,“ uvedl primátor Zarzycký.

Jeden z vodojemů by měl být severně od Rokycanské ulice, druhý pak východně od silnice do Červeného Hrádku. Náklady na celý vodárenský soubor Švabiny a Holý vrch by se měly pohybovat ve vyšších stovkách milionů korun.

Kromě zásobníků vody pro čtvrtý městský obvod nově zpracovaný plzeňský strategický dokument pro vodárenství počítá s dalším velkým zásobníkem nazvaným Ostrá Hůrka. Ten má zajistit vodu pro téměř 14 400 obyvatel a další vyřeší problémy se zásobováním vodou pro oblast Litic. Mezi prioritními projekty jsou retenční sběrač v Doudlevecké ulici nebo kanalizace a vodovod Na Výsluní.

„U podstatné části akcí se zatím jedná o záměr, nikoliv konkrétní projektovou přípravu. Výstavba technické vodohospodářské infrastruktury je ale tak složitým procesem, že potřebujeme mít strategii i příslib pravidelné alokace v rozpočtu, abychom mohli pracovat na jejím postupném naplňování,“ řekl generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.