Muž je obviněný z krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a poškození cizí věci. Na soud čeká ve vazbě.
Zloděj má na kontě několik vloupání. Například na konci loňského roku se vloupal do výdejních boxů v Horní Lukavici na Plzeňsku. Na pomoc si vzal sedmadvacetiletou známou.
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Zloděj se s kradeným autem proboural do elektra. Vzal mobily, odjel na koloběžce
„Dvojice si na schránky vzala páčidlo a postupně se jí podařilo otevřít sedm z nich. Další dvě sice neotevřeli, k poškození ale došlo. Škoda na boxech přesáhla deset tisíc korun. Ani přes vynaložené úsilí si ovšem dvojice nic neodnesla. Všechny schránky, do kterých se dostala, byly totiž prázdné,“ popsala jeden z případů policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Tato zkušenost je ale neodradila od toho, aby to znovu nezkusili v Plzni, konkrétně v Kaznějovské a Sokolovské ulici.
Zatímco muž výdejní schránky otevíral násilím, jeho známá hlídala, jestli někdo nejde. Takto se dostali do dvanácti schránek, odkud ukradli zboží v hodnotě přibližně 1 400 korun. „Opravy poškozených boxů však vyšly mnohem dráž. Škoda se vyšplhala na téměř 28 tisíc korun. Žena navíc policistům tvrdila, že její role byla v podstatě nevinná. Prý pouze stála opodál v kukle, kterou měla na hlavě proto, že je zimomřivá,“ pokračuje mluvčí.
Vyšší škodu ale obviněný způsobil letos v březnu, kdy v Plzni na Slovanech ukradl vůz Volkswagen Caddy a prorazil s ním skleněné dveře prodejny s elektronikou Planeo Elektro v obchodním centru Olympia Plzeň.
„Najel na chodník, poškodil odpadkový koš, lavičku a sloupek a následně projel přímo přes hlavní prosklený vstup do prodejny. Vlivem nárazu poničil také několik spotřebičů. Muž následně z prodejny odcizil několik mobilních telefonů a dvě elektrické koloběžky,“ popisuje další řádění zloděje policistka.
Muž pak odjel pryč na koloběžce. Auto, které ukradl, řídil navíc bez řidičského oprávnění. Nikomu se nic nestalo, k incidentu došlo v brzkých ranních hodinách, kdy byl obchod ještě zavřený.
Kradl i svatební šaty
Účet za tento „nákup“ je však vysoký. Škody na prodejně, vybavení, lavičce a dalším majetku dosáhly téměř půl milionu. Ukradené zboží mělo hodnotu dalších 140 tisíc korun. Celková škoda tak přesáhla 700 tisíc korun.
Muž se vloupal také do několika kanceláří, odkud odnášel různé věci – fotoaparáty, oblečení, nabíječky nebo parfémy. Společně s dalším mužem také ukradl několik nových svatebních šatů. Škoda se celkově vyšplhala na 75 tisíc korun.
Další příležitost se mu naskytla, když byl na návštěvě u známého. Sebral mu klíče od mercedesu a odjel s ním. Jízda ovšem neměla dlouhého trvání. Vozidlu došlo palivo, a tak ho muž odstavil a odešel. Ani tentokrát však neodcházel s prázdnou. „Z automobilu si vzal platební karty, aku vrtačku, bourací kladivo a další stavební nářadí. Škoda v tomto případě přesáhla 30 tisíc korun,“ vypočetla mluvčí.
Ve výčtu prohřešků je také fyzické napadení. Podle policistů muž na čerpací stanici v Plzni zaútočil na osmnáctiletého mladíka. Několikrát ho udeřil do obličeje plynovou pistolí.