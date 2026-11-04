K osmadvacetileté ženě, jejíž psychický stav nebyl dobrý, vyjížděla hlídka plzeňských strážníků v sobotu krátce po desáté hodině. Když ji na nádraží spatřili, uvědomili si, že zhruba třicet minut předtím s ní řešili jinou událost před nádražím.
„Žena strážníkům vyprávěla o mentálních silách, které se na ni údajně napojily, o únosu do Německa i o mučení. Tvrdila také, že v sochách na nádraží jsou zazděni lidé a ona cítí jejich duše,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Strážníci si také všimli prstenu, který žena měla na prstu. Měl dvě ostré hroty. „Žena si ho zpočátku odmítala sundat. Podle jejích slov totiž pocházel z Egypta, patřil faraonovi a jeho duch ji chránil,“ tlumočila vysvětlení mladé ženy Pužmanová. Nakonec ho po naléhání strážníků přeci jen odložila.
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Žena měla sice dechovou zkoušku negativní, ale orientační test na drogy vyšel pozitivně na metamfetamin. Kvůli jejímu psychickému stavu zavolali strážníci záchrannou službu. Než přijela, snažili se ji uklidnit a povídali si s ní. Dobrovolně ale žena se záchranáři odmítala odejít a slovně napadala záchranářku.
Naopak komunikovala se strážníky, kteří ji doprovodili nejprve do sanitky a následně i na záchytku.
„I takové situace patří k naší práci. Někdy je totiž nejdůležitější zachovat klid, trpělivost a najít způsob, jak s člověkem v takovém stavu komunikovat, aby nezpůsobil újmu sobě nebo někomu jinému a dostali jsme ho tam, kam potřebujeme,“ uzavřela mluvčí.