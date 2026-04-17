Držel dívku pod krkem a osahával ji. Policie hledá násilníka z vlaku

  15:40
Plzeňští kriminalisté pátrají po muži, který ve vlaku z Klatov do Plzně sexuálně obtěžoval starší dívku. Oběť se bránila a útočník po zastavení soupravy utekl. Událost se stala v listopadu loňského roku, policie však o ní informovala až nyní. S žádostí veřejnosti o pomoc při pátrání zveřejnila také fotografie podezřelého.
Muže, který napadl mladou dívku ve vlaku a snažil se ji osahávat a líbat, hledá policie. Žádá proto veřejnost o pomoc s identifikací. (16. listopadu 2025) | foto: Policie ČR

K incidentu došlo 16. listopadu loňského roku ráno krátce před půl devátou ve vlakovém kupé na hlavním nádraží v Plzni.

„Podle dosud zjištěných skutečností v okamžiku, kdy vlaková souprava přijížděla z Klatov do stanice Plzeň hlavní nádraží, vstoupil dosud neznámý muž do kupé, kde seděla poškozená,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Muž se mladou ženu podle vyšetřovatelů pokoušel líbat a osahával ji přes oblečení, přičemž ji násilím držel pod krkem. Poškozená se však útoku aktivně bránila. „Jakmile vlak zastavil, muž svého jednání zanechal a z místa utekl,“ popsala Raindlová. Podle informací serveru Novinky.cz bylo dívce devatenáct let.

„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu sexuálního nátlaku a případem se nadále zabývají,“ dodala Raindlová.

Policistům se navíc podařilo zajistit fotografie podezřelého, s nimiž nyní žádají veřejnost o pomoc. „Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo kontaktovali linku 158,“ vybídla Raindlová.

