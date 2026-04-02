Poté, co redaktorka u schránek jedenáctipatrového domu strávila ve čtvrtek dopoledne zhruba půlhodinu hovorem s různými partajemi, kde je na každém patře pět bytů, dá se říci, že jde o typický dům v sídlišti, kde lidé žijí v anonymitě a většinu ostatních v domě neznají.
„Byli většinou na chalupě, takže je neznám,“ říká žena, která míří se dvěma psy ven z domu. „Bydlím v bytě pod nimi, ale neznám je,“ říká maminka vedoucí asi tříletou holčičku. V době střelby prý byla s dcerou doma. Obě rány mladá žena slyšela, ale myslela si, že jde o petardy zvenku.
Žena uvedla, že už předtím, než zazněla střelba, bylo před domem policejní auto. Po střelbě se jich už začalo sjíždět víc, před domem to blikalo a malou dcerku to prý vylákalo k oknu, z kterého se zájmem pozorovala blikající prostranství před domem, kde bylo plno aut a lidí.
„Brala to jako nějakou atrakci, je to přitom tak smutné, nevím, co se v bytě mohlo stát,“ poznamenala maminka.
Sousedy téměř neznali
Z domu právě vycházel senior v modré bundě s nádobou na oběd. V době, kdy se před domem srotily policejní vozy, prý přicházel domů.„Nechtěli mě pustit, musel jsem asi dvacet minut počkat, pak jsem sdělil, že bydlím v prvním patře, tak mě pustili a řekli mi, že mám jít po schodech,“ popsal středeční událost muž, které seniory žijící v druhém patře také neznal.
Mladá žena se psem se vůbec bavit nechtěla. „Byli tu už vaši kolegové novináři,“ sdělila nelibě.
Černovlasý muž kolem čtyřicítky byl sdílnější. Po střelbě se vracel z fitcentra. „Byla tu policejní auta, myslel jsem si, že tu někdo špatně parkoval, vůbec jsem nevěděl, co se stalo. Až když mi po chvíli zavolal na mobil kamarád, že se u nás v domě střílelo, jsem zjistil, co se stalo. Pak jsem si pustil televizi a tam jsem viděl náš dům,“ podotkl s klidem v hlase muž, který bydlí v osmém patře domu.
Po poznámce redaktorky, že měl štěstí, že přišel ve chvíli, kdy ho policisté pustili domů, odpověděl, že by se nic nestalo. „Tak bych si alespoň došel nakoupit,“ doplnil.
Ne všichni z domu ale byli klidní. Před domem se utvořila skupinka seniorů, kteří situaci náruživě probírali. Mladá žena s dvěma dětmi po dotazu redaktorky, kdo v bytě bydlel, ukázala na jednu ze schránek. Na ní byla dvě jména. Jedno s příponou ..ovi a další jméno.
Smrt devětapadesátileté ženy a o dva roky staršího muže šetří kriminalisté. Ti se přiklánějí k verzi, že oba zřejmě spáchali sebevraždu.
„Kriminalisté nařídili soudní pitvu zemřelých. V tuto chvíli nebudeme poskytovat žádné další informace,“ sdělila dnes policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Policisté vstoupili do bytu ve středu odpoledne poté, co dostali oznámení o obavě o život a zdraví ženy a muže. Podle zjištění iDNES.cz pravděpodobně muž přišel domů, kde našel manželku už mrtvou. Poté obrátil zbraň proti sobě. Ještě předtím s ním mluvil syn, který se snažil do bytu dostat, ale otec ho už dovnitř nepustil.
Přivolaní záchranáři dvojici už nedokázali pomoct. Do nemocnice ale převezli ženu středního věku. „Žena byla ve výrazně rozrušeném psychickém stavu, který souvisel se samotnou událostí,“ informoval za záchrannou službu Martin Štěpán. Jakou spojitost žena s případem má, není jasné.