Spoluvězně v cele na Borech uškrtil, obvinili odsouzence z vraždy

Kriminalisté obvinili z vraždy osmadvacetiletého muže, který minulý týden v plzeňské věznici zabil svého spoluvězně. O šestnáct let staršího muže uškrtil. Co bylo příčinou napadení, policisté zjišťují.

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory. (8. 9. 2021) | foto: Martin Polívka, MF DNES

„Dnešního dne obvinila vrchní komisařka osmadvacetiletého odsouzeného muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se měl dopustit tím způsobem, že druhého vězně uškrtil,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Co bylo přesným motivem jeho činu, nadále zůstává předmětem vyšetřování.

Podle zjištění redakce iDNES.cz se vražda stala ve čtvrtek večer na oddělení se zvýšenou ostrahou. Útočník i oběť si zde odpykávali dlouhodobější tresty. Mrtvého muže našli na cele dozorci, přivolaná záchranná služba už mu nedokázala pomoci.

Podle serveru Novinky.cz se podezřelý muž k činu přiznal.

Dobré podnikatelské roky narušuje letošek, nových firem vzniklo v kraji méně

Zlínský a Olomoucký kraj leží v sousedství. Ovšem podle aktuálních statistik na opačných koncích tabulky, pokud jde o meziroční srovnání nově vzniklých firem za prvních devět letošních měsíců....

31. října 2025  15:44

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  11:58

