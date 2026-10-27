O úmrtí doživotně odsouzeného vraha informoval Deník.cz. Marian Rafael podle informací serveru zemřel bez cizího zavinění, z chorobných příčin. Vězeňská služba se k tomu zatím nevyjádřila.
Rafael, který měl za sebou řadu závažných činů, jako je loupež, znásilnění třináctileté dívky či omezování osobní svobody spojené s ublížením na zdraví, nejzávažnější čin spáchal 8. února 2008, kdy byl coby pacient hospitalizován v Psychiatrické léčebně v Kosmonosech na Mladoboleslavsku.
Aby se zmocnil poměrně nadité peněženky, hodinek a bundy právě propuštěného pacienta, zaživa ho upálil v kontejneru na odpadky.
Rafael sice vinu popíral, ale postupně hned tři soudy došly k závěru, a to na základě mnoha důkazů, že skutek spáchal. Čin provedl velmi brutálně.
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Soud potvrdil doživotí recidivistovi, který upálil muže v kontejneru
Rafael zajistil, aby se víko kontejneru nedalo zevnitř otevřít, poskakoval kolem a vydával nesrozumitelné skřeky. Muž utrpěl popáleniny na 80 procentech těla a udusil se. Během požáru se ještě probral a v obrovských bolestech bojoval o život.
Podle znalce, kteří ho před lety zkoumali, byl Rafael lehce mentálně retardovaný, ale snažil se využít strategii, při které předstíral těžkou retardaci, a tvrdil, že si nic nepamatuje.
Byl agresivní a snažil se za každou cenu uspokojit své potřeby bez ohledu na druhé.
Rafael si z věznice podal prostřednictvím svého obhájce dovolání až k Nejvyššímu soudu. Namítal, že se nepodařilo prokázat, že se skutek stal tak, jak tvrdila obžaloba. Stěžoval si také, že nebyl řádně vyšetřen jeho duševní stav. S tím ale neuspěl. Trest si odpykával v Plzni.