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Doživotně odsouzený vrah zemřel v plzeňské věznici. Pro pár tisíc upálil člověka

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  14:27

Marian Rafael zaživa upálil pacienta léčebny v Kosmonosích a okradl ho. Na snímku z 14. dubna 2009. | foto: ČTK

V plzeňské věznici v pondělí zemřel doživotně odsouzený vrah Marian Rafael. V roce 2008 spáchal brutální vraždu. Kvůli penězům, oblečení a hodinkám zaživa upálil svého známého v kontejneru na odpad.

O úmrtí doživotně odsouzeného vraha informoval Deník.cz. Marian Rafael podle informací serveru zemřel bez cizího zavinění, z chorobných příčin. Vězeňská služba se k tomu zatím nevyjádřila.

Rafael, který měl za sebou řadu závažných činů, jako je loupež, znásilnění třináctileté dívky či omezování osobní svobody spojené s ublížením na zdraví, nejzávažnější čin spáchal 8. února 2008, kdy byl coby pacient hospitalizován v Psychiatrické léčebně v Kosmonosech na Mladoboleslavsku.

Aby se zmocnil poměrně nadité peněženky, hodinek a bundy právě propuštěného pacienta, zaživa ho upálil v kontejneru na odpadky.

Rafael sice vinu popíral, ale postupně hned tři soudy došly k závěru, a to na základě mnoha důkazů, že skutek spáchal. Čin provedl velmi brutálně.

Soud potvrdil doživotí recidivistovi, který upálil muže v kontejneru

Rafael zajistil, aby se víko kontejneru nedalo zevnitř otevřít, poskakoval kolem a vydával nesrozumitelné skřeky. Muž utrpěl popáleniny na 80 procentech těla a udusil se. Během požáru se ještě probral a v obrovských bolestech bojoval o život.

Podle znalce, kteří ho před lety zkoumali, byl Rafael lehce mentálně retardovaný, ale snažil se využít strategii, při které předstíral těžkou retardaci, a tvrdil, že si nic nepamatuje.

Byl agresivní a snažil se za každou cenu uspokojit své potřeby bez ohledu na druhé.

Rafael si z věznice podal prostřednictvím svého obhájce dovolání až k Nejvyššímu soudu. Namítal, že se nepodařilo prokázat, že se skutek stal tak, jak tvrdila obžaloba. Stěžoval si také, že nebyl řádně vyšetřen jeho duševní stav. S tím ale neuspěl. Trest si odpykával v Plzni.

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