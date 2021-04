Ani po roce se neví, kdo byl mrtvý muž nalezený na Valše. Měl jen tři zuby

Kriminalisté sestavili několik možných portrétů muže, jehož neúplné ostatky se našly loni v květnu v lese v Plzni na Valše. Měl by to být běloch starší padesáti let. Podle zjištění vyšetřovatelů měl pouze tři zuby a malíček levé ruky ohnutý.