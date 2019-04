Lidem s psychózami pomáhá v Plzni zvládat nástrahy života tým expertů

Telefonická konzultace je možná od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Odborníci nabízejí po dohodě osobní schůzku podle klientova výběru (v okrese Plzeň-město). Tým je bez předchozí domluvy k dispozici každou středu od 9 do 11 hodin v plzeňské ulici Karoliny Světlé 13, kde sídlí též nezisková organizace Ledovec. Služby jsou bezplatné.