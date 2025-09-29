Řidiče na turbokřižovatce zaskočila sanitka, netrpěliví chodci ignorují červenou

Martin Polívka
  11:32
Nově upravenou okružní křižovatkou v Plzni na Borských polích, takzvaným turbokruhákem, projížděla při pondělní ranní špičce auta bez větších obtíží. Na semaforech, které provoz křižovatky řídí, se tvořily fronty do 100 až 150 metrů a během jednoho cyklu naprostá většina aut z fronty semaforem projela. Ohlasy řidičů jsou však hodně smíšené.

Podle redaktora iDNES.cz, který byl na místě, během hodiny mezi 7.30 a 8.30 hodin zaváhalo mezi třemi pruhy, z nichž si musí řidič vybrat, jen jediné auto. Provoz jeho řidič zdržel minimálně.

Do potíží se dostala houkající a blikající sanitka, která přijela od Sulkova po dálničním přivaděči a nemohla se probít k semaforu frontou aut stojících ve třech pruzích, protože řidiči nepočítali s tím, že by tu měli vytvářet záchranářskou uličku.

Světelná turbokřižovatka v Plzni na Borských polích má za sebou první ranní špičku. Podle redaktora iDNES.cz, který byl na místě, řidiči projížděli kruhák bez větších potíží. (29. září 2025)
Vjezd na kruhový objezd ve směru od Sulkova. (29. září 2025)
Auta ve směru od Sulkova čekají na semaforech, až budou mít zelenou. (29. září 2025)
Podle řidičů ze záchranky je to prostě nové a zvyknout si musejí jak oni, tak řidiči ostatních aut. „Uličku pro záchranáře dost často neumějí udělat ani na jiných, běžnějších místech,“ konstatovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Karolína Korčíková.

Pro řidiče je zásadní změnou sám fakt, že provoz na kruhovém objezdu řídí semafory. A to nejen na vjezdu, ale i uvnitř kruhu. Vyplatí se pozorně sledovat dopravní značky a informační tabule, které umožňují včas se rozhodnout, do kterého pruhu se zařadit.

Pokud řidič nezvolí správně, je nejlepší možnost kruhák objet znovu. Změnit pruh pak může v každém místě, kde se do křižovatky připojuje silnice.

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Nekonečně působí intervaly na semaforech pro chodce a cyklisty, z nichž někteří přecházeli nebo přejížděli na červenou, když to situace opravdu umožňovala. Kruhový objezd totiž v mnoha okamžicích působí téměř prázdně, jak semafory vpouštějí auta postupně.

„Světelná signalizace je nonstop monitorovaná a minimálně dva týdny bude trvat, než pracovníci Správy veřejného statku města Plzně vše vyladí,“ sdělil iDNES.cz v sobotu náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar.

Dnes doplnil, že se správci signalizace bude mluvit po 14. hodině, aby probrali první zkušenosti z provozu v pracovní den a návrhy na vylepšení.

Náměstek měl problémy

Tolar si sám byl nově zprovozněnou křižovatku v sobotu vyzkoušet, a to jen několik hodin po otevření. A hned si dal nechtěně o jedno kolečko po kruháku navíc. Při vjezdu do křižovatky se totiž původní pravý pruh najednou rozdělil na dva, náměstek najel do prostředního pruhu, ale pak už nemohl odbočit tam, kam chtěl. Kruhový objezd tak musel objet kolem dokola a pak odbočil správně.

„V takové situaci je rada jediná. Nepřejíždět přes dělicí pásy, to je riziko a potenciální nehoda, ale jet dál. Zatím jsem tu nikoho přes dělící zábrany neviděl přejíždět,“ uzavřel o víkendu Tolar.

O sobotním dopoledni na kruháči také zazmatkoval starší šofér fabie, kterého překvapily plastové oddělovací buřtíky mezi jízdními pruhy. Najednou nevěděl, kam jet. K tomu mu ještě zhasl motor. Vzápětí však nastartoval a dál pokračoval v jízdě prostředním pruhem.

Už před samotným otevřením přestavěné okružní křižovatky se mnozí řidiči obávali, jak se ve větším množství semaforů a cedulí vyznají a co si pak počnou, když se náhodou zařadí do špatného jízdního pruhu. Někdo i prorokoval, že se tam určitě do 24 hodin od otevření stane dopravní nehoda. Mezi lidmi koloval i vtipný návod, jak turbokřižovatku projet bez problémů. Další názory na křižovatku, nyní už podepřené vlastní zkušeností, na sociálních sítích naskakují od víkendu.

„Ráno na sedmou jsem jel od Domažlic a za mě v pohodě. Ano, chvíli se stojí na semaforu, ale pak se to projede rychle,“ komentoval pondělní ostrý provoz na křižovatce jeden z řidičů. Další přidal poznatek, že se spousta věcí musí ještě doladit a řidiči se musí naučit po kruháku jezdit, proto tedy namístě hodnotit situaci hned první pracovní den po otevření, a ještě ve špičce.

Další šofér už tak pozitivní nebyl. „Včera i dnes stejná situace, příjezd od Domažlic - auta před kruháčem stojí na červenou. Stojíme několik minut tam, kde bychom bez semaforů dávno plynule projeli. Zelená svítí jen chvilku, za námi to stojí znovu. Pro cizince, kteří netuší, co značení na silnici KT, DO a další znamená, to musí být extra zážitek,“ popsal muž.

„Teď jsem na kruháč skákal od západního okruhu půl hodiny. Chtěl bych všem inženýrům, kteří navrhovali tento nový kruháč, vřele poděkovat,“ napsal ironicky další šofér.

Kruhovou křižovatku navštívila v sobotu i v neděli další pisatelka. „Zácpa i v neděli odpoledne, protože těch 10 semaforů a křižovatek uprostřed kruháče se fakt nedá,“ zlobí se řidička.

Už jste si projeli novou turbokřižovatku v Plzni? Jaký z ní máte pocit?

celkem hlasů: 72
