Kvůli přestavbě Americké ulice v Plzni se most Milénia a ulice U Trati dočasně staly páteřními komunikacemi pro trolejbusové linky v Plzni. Kromě spojů linek 11 a 16, které obousměrně jezdí Kopeckého a Smetanovy sady, jsou nově přesměrované všechny trolejbusy běžně jezdící po Americké mimo historické centrum. „Změny platí od 20. července předběžně do 9. srpna letošního roku,“ uvedl projektant dopravy Plzeňských městských dopravních podniků Petr Hojer.
Trolejbusy linky 12 jedoucí od Božkova jedou nově po Koterovské až ke křižovatce se Železniční ulicí u plzeňského Hlavního nádraží. Pak sjíždí dolů podél mostu Milénia, přejíždí napříč přes Mikulášskou a zastaví U Ježíška. Dál pokračují ulicí U Trati až na Jižní předměstí, kde zahýbají do Koperníkovy ulice, následuje odbočení do Husovy a kolem CAN se vrací na obvyklou trasu. V opačném směru odbočují z ulice U Trati pod mostem Milénia doprava na Mikulášskou a po stálé trase přes Mikulášské náměstí jedou do Božkova.
|
Americká třída v Plzni bude příjemnější. Silnici zúží, přibudou stromy
Cestující používající linku 13 při cestě do Černic nově jedou od křižovatky U Jána po Ukrajinské a podjíždí železniční mosty. Pak trolejbusy zahýbají doprava pod most Milénia a v křižovatce s Doudleveckou ulicí zahýbají doleva. Při cestě opačným směrem trolejbus po odbočení z Doudlevecké vyjíždí na most Milénia a pak následuje ´vyhlídková´ jízda přes Koterovskou a Mikulášské náměstí, pod oběma železničními mosty a odbočení do Šumavské.
Naprosto identickou trasu kolem pivovaru a vlakového nádraží využívají i trolejbusové linky 15 a 17. Jediný rozdíl je v tom, že v křižovatce s Doudleveckou ulicí neodbočují, ale dál pokračují ulicí U Trati.
Novinkou linky 14 je, že při jízdě do centra trolejbusy po odbočení z Doudlevecké najíždějí na most Milénia a pokračují dál Železniční ulicí až na most Nad nádražím. V křižovatce s ulicí U Prazdroje odbočují doleva, zajíždějí do zastávky Prazdroj a přes Ukrajinskou a pod mostem Milénia se vracejí zpátky na Doudleveckou.
|
KOMENTÁŘ: Ve vzrušené diskusi už zjevně nejde o podstatu změn v centru Plzně
Mluvčí magistrátu Eva Barborková už dříve informovala, že kruhový objezd U Mrakodrapu se 20. července uzavírá pro veškerou dopravu. Americká tak je uzavřená od Mrakodrapu až ke křižovatce U Práce. „Průjezd z ulice V Šipce do Americké ulice zůstává otevřený,“ upřesnila Barborková.
V Plzni dál pokračuje rekonstrukce dálničního přivaděče od Ústředního hřbitova v Plzni ke Kyšicím, jedné z hlavních tras z Plzně k dálnici D5 na Prahu. Aktuálně se v asi 3,5 kilometru dlouhém úseku jezdí obousměrně jen v jednom jízdním pásu. V závěru minulého týdne stavební firmy otevřely už opravený úsek mezi křižovatkami od Hřbitovní ulice až do odbočení do nákupního centra. Stavbaři kompletně zdemolovali můstek pod přivaděčem ve směru na Prahu v lesním úseku, místo něho je tam velká díra.
Do konce srpna musejí šoféři na mezinárodní silnici z Plzně do Žatce a Mostu počítat s uzavřeným obchvatem Třemošné. Důvodem je nezbytná oprava mostní estakády a výstavba kruhového objezdu, který nahradí rizikové křížení obchvatu se silnicí spojující Třemošnou se Zálužím. Kruhový objezd je v režii soukromého investora, který u silnice buduje obchodní zónu.
|
Třemošnou čeká dopravní návrat o 15 let zpět, obchvat se uzavírá
Regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek potvrdil, že uzavírka obchvatu platí do 30. srpna letošního roku. Veškerá doprava, tedy přes 10 tisíc aut denně, a to včetně kamionů, se tak vleče napříč celou Třemošnou podobně, jako před 15 lety před otevřením obchvatu.
Opravy na Klatovsku, D5 i v tunelu Valík
Na Klatovsku je kvůli rekonstrukci sítí pod povrchem i samotné komunikace a výstavbě opěrné zdi kompletně uzavřená silnice první třídy v Nalžovských Horách na trase Strakonice. Veškerá doprava musí na mnohakilometrové objížďky, oficiální trasa auta zavede až do Sušice. „V této podobě by dopravní omezení mělo vydržet do prosince letošního roku,“ informoval Koloušek.
Bez problémů není ani jízda po dálnici D5. Aktuálně je omezení v 10 kilometrů dlouhém úseku mezi Heřmanovou Hutí a Ostrovem u Stříbra. Stavební firmy tam postupně vybourají betonovou část dálnice ve směru do vnitrozemí a vozovku udělají zcela novou při využití nejmodernějších postupů a technologií.
„Do 3. srpna jsou uzavřené levé jízdní pruhy na obou polovinách dálnice. Z pravé poloviny dálnice bude probíhat oprava potrubí kanalizace, a to převážně bezvýkopovou technologií. Z levé poloviny dálnice budou opravovat kabelové vedení ve středovém dělicím pásu. V obou směrech je doprava vedena dvěma jízdními pruhy s využitím nezpevněné krajnice. Následovat bude třetí etapa stavby, během níž bude zahájena samotná rekonstrukce povrchu dálnice ve směru na Plzeň,“ vypočítal Adam Koloušek. Hotovo má být do konce října, rekonstrukce 10 kilometrů dálnice vyjde na více než půl miliardy korun.
Policejní mluvčí Veronika Hokrová upozornila na aktuální práce na technologiích v tunelu Valík, kvůli kterým je při průjezdu snížena rychlost na 80 kilometrů v hodině, namísto obvyklé stovky. „Ve středu 22. července proběhnou v tunelu celkem tři technické zkoušky a tunel bude muset být opakovaně uzavírán. První zkouška je plánovaná od 12.30 hodin, druhá od 13.30 a třetí od 15. hodiny. Každá ze zkoušek bude trvat 15 až 20 minut. Dálniční policisté budou v úseku zajišťovat dohled nad bezpečností silničního provozu,“ upozornila mluvčí.