Třetí smrt pod tramvají. Žena upadla v Plzni při přebíhání, souprava ji přejela

  9:53
Tramvaj v pátek večer v plzeňské čtvrti Bolevec na severu města usmrtila čtyřiačtyřicetiletou ženu, která upadla při přebíhání kolejí. Žena zraněním podlehla, sdělila v sobotu ráno policejní mluvčí Eva Červenková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Město Plzeň

Nehoda se stala po 21:30 na křižovatce ulic Studentská a Gerská. „Z dosud zjištěných skutečností vyplývá, že dvě osoby, muž a žena, ročník 1981, přebíhali přes tramvajový pás. Žena měla zakopnout a projíždějící tramvaj jedoucí do centra ji přejela. Žena bohužel utrpěla zranění neslučitelné se životem,“ uvedla mluvčí.

Záchranáři přivolali koronera, policisté u zemřelé ženy nařídí soudní pitvu. Dechová zkouška u čtyřiatřicetiletého řidiče tramvaje vyloučila požití alkoholu.

„Přesnou příčinou a veškerými okolnosti dopravní nehody se zabývají policisté z městského ředitelství,“ dodala Červenková.

Jde o třetí letošní případ v Plzni. Na konci února zachytila tramvajová souprava na tramvajovém pásu na točně u zastávky Světovar v plzeňské čtvrti Slovany devatenáctiletého mladíka a vláčela ho až k náměstí Generála Píky, což je téměř o kilometr dále. Mladík zemřel. Řidičku tramvaje policie v červnu obvinila z usmrcení z nedbalosti.

Podobná nehoda se stala v Plzni také na konci května. Tramvaj ve čtvrti Bory zachytila mladého muže a podle tehdejších informací ho vláčela několik set metrů. Zraněním podlehl.

