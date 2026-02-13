Muž opakovaně volal na tísňovou linku v úterý večer. Operační důstojník za ním nakonec na Americkou třídu vyslal hlídku.
Policisté se s mužem dali do řeči a vyzvali ho, aby prokázal svoji totožnost. Když mu vysvětlili, že se na tísňovou linku jen tak bez důvodu nevolá, argumentoval, že mu je smutno a zima.
„A nevidí tedy důvod, proč by na linku 158 nemohl volat. Policistům dobrovolně předložil výpis hovorů ze svého mobilního telefonu, který byl zadokumentován jako důkazní materiál,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Opilec během večera volal na tísňovou linku nejméně čtrnáctkrát. „Telefonáty neobsahovaly žádné smysluplné oznámení o ohrožení života, zdraví či majetku. Muž operačnímu důstojníkovi sděloval svou nespokojenost poté, co byl vykázán z prostoru vlakového nádraží, kde přespával bez platné jízdenky, a domáhal se návratu zpět do nádražní haly,“ vysvětlila Raindlová.
Dechovou zkoušku měl muž pozitivní, nadýchal více než tři promile. Aby dál už nevolal, policisté ho zajistili a kvůli vysoké hladině alkoholu převezli do nemocnice, po vystřízlivění ho vyslechli.
„Věc budou následně oznamovat příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání,“ uzavřela policejní mluvčí s tím, že chápe, že člověk se může ocitnout v obtížné sociální situaci. Nemůže ale volat na tísňovou linku, která slouží k řešení mimořádných situací, kdy je bezprostředně ohrožený život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.
„Každé zbytečné volání může blokovat linku někomu, kdo pomoc skutečně potřebuje,“ upozornila.
Zlomyslné nebo opakované bezdůvodné volání na tísňové linky může být kvalifikováno jako přestupek s pokutou až do výše 200 tisíc korun. V závažnějších případech může jít o trestný čin, kde hrozí až dva roky vězení. Ve zvlášť závažných případech až osm let.
Mezi zlomyslná volání patří například šíření poplašných zpráv, opakované blokování linky bez sdělení důvodu, ale i jednání pod vlivem alkoholu.