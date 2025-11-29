VIDEO: V plzeňském Tescu běhal divočák. Strážníci ho chytili v pekárně

V sobotu před polednem zasahovala v plzeňské prodejně Tesco na ulici Rokycanská policie. V obchodě běhal divočák. Strážníci jej odchytili v pekárně obchodu a vypustili zpět do přírody. Nikomu se nic nestalo.

„V 11:43 jsme přijali oznámení na linku 156 od ostrahy nákupního centra, že uvnitř v prodejně květinářství v Tescu na Rokycanské se pohybuje divoké prase,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová. Ihned po oznámení vyjeli policisté na místo.

Strážníci divočáka chytili v pekárně za pomocí dvou odchytových tyčí a vynesli ven. „Prase odvedli k polím, kde jej vypustili zpět do volné přírody,“ dodala Pužmanová.

VIDEO: Budějovicemi pobíhal divočák. Vběhl do obchodu a zranil ženu

Na místě zasahovala také státní policie. „Naše hlídka na místě asistovala strážníkům městské policie. Událost se obešla bez zranění a jakékoli škodě na majetku,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Červenková.

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

Když máte víc dětí, je to jednodušší, tvrdí šestinásobná maminka

Pediatrička Eva Peroutková má šest dětí. Posledního syna Vítka porodila 13....

Napsat všechna jména členů rodiny Peroutkových z Plzně na zvonek u jejich domu by byl asi problém. Manželé Eva a Jiří mají totiž šest dětí. Pět bylo plánovaných, šestý Vítek byl překvapením....

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

Nová tradice. Obce se v adventním období proměňují v živý svítící kalendář

Originální adventní kalendář s rozsvícenými čísly mají například v Chrástu u...

Některé obce či menší města v kraji se v adventním období proměňují ve velký adventní kalendář. Od 1. prosince až do Štědrého dne se postupně v oknech domů rozsvěcují adventní čísla, děti je hledají...

29. listopadu 2025  8:03

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se....

28. listopadu 2025  15:42

Koronerka prohlásila seniorku za mrtvou, ta pak v rakvi ožila. Policie případ uzavřela

Koroner.

Policie ukončila případ koronerky, která letos v květnu prohlásila starší ženu z Plzně za mrtvou a ta později začala v rakvi dýchat. Podle kriminalistů se trestný čin nestal a případ předali lékařské...

28. listopadu 2025  15:39

Před 100 lety poprvé v Plzni rozsvítili vánoční strom, město rozdá sazenice

Lesníci připravují stovku sazenic vánočních stromečků, aby je v neděli rozdali...

Plzeň si letos připomíná 100 let od doby, kdy se na náměstí Republiky poprvé rozsvítil vánoční strom. Kulaté výročí město připomene darováním stejného počtu sazenic živých stromků. Zájemci si je pak...

28. listopadu 2025  12:12

Plzeň dál neporažená, Spartě pomohlo bodlo, body má i Sigma. A do jara ve třech?

S míčem se snaží projít Tomáš Ladra, sahá po něm Philipp Treu,

Posadil dlouhodobou jedničku, gólmana, který si nedávno odbyl debut v reprezentaci. Místo něj šoupl mezi tyče náhradníka, který si během podzimu postěžoval v médiích, jak ho štve, že nechytá. Navíc...

28. listopadu 2025  9:49

Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s...

Znovu si pronajal pravou stranu hřiště. Z pozice krajního beka kmital směrem vpřed i vzad, posílal centry do šestnáctky, ve druhém poločase se dostal i do nadějné střelecké pozice, ale míč mu na nárt...

27. listopadu 2025  22:42

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

27. listopadu 2025  20:44,  aktualizováno  20:54

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...

Konflikt v klubu, nezaplacená útrata, posprejovaná kašna na náměstí Republiky nebo samolepky nalepené na všem, kde drží. Část příznivců Freiburgu, kteří přijeli na zápas Evropské ligy do Plzně, si...

27. listopadu 2025  20:22

Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27....

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic...

27. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  18:05

Student vyfrézoval model motorky, na Hradě ho předal nejznámějšímu motorkáři Česka

Úspěšný student ZČU v Plzni Jiří Hruška (na snímku) věnoval prezidentovi Petru...

Váží necelé dva kilogramy, měří 20 centimetrů a je vyrobený ze slitiny hliníku. Vyfrézovaný model motorky převzal ve středu prezident České republiky Petr Pavel z rukou autora, mistra ČR a Evropy v...

27. listopadu 2025  14:25

