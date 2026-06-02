V TechToweru začala roadshow po Plzeňském kraji, při níž se v rámci projektu SpaceBuzz veřejnosti představuje 18 metrů dlouhý model vesmírné lodi, který nabízí virtuální let na oběžnou dráhu Země.
„Bylo to zajímavé. Hodně se o tom dá přemýšlet, když to člověk zažije,“ líčila dvanáctiletá Aneta po návštěvě modelu kosmické lodi. „Byli jsme jako v raketě, letěli jsme kolem Země, na Měsíc, a pak se zase vrátili zpátky k Zemi. Koukali jsme se, jak vypadá z vesmíru,“ popisovala. Prý by si možná i přála vyzkoušet let skutečnou vesmírnou lodí. „Ale asi bych se bála,“ přiznává.
Další dvanáctiletá dívka Anna z šesté třídy základní školy připustila, že má strach z výšek, a tak v modelu rakety nebylo nejlépe. „Když jsem viděla vesmír, ten obrovský prostor, neměla jsem dobrý pocit z toho, jak je to prázdné,“ vysvětlovala.
Ambasadorka projektu SpaceBuzz Plzeňanka Anna Krebsová, propagátorka kosmonautiky, prohlásila, že projekt může přinést lidem zážitek, jaký zažila ona s dalšími lidmi při letu parabolickým letadlem.
Věří, že všichni si díky SpaceBuzz mohou uvědomit, jak je vesmír dostupný. „Mohou si prohlédnout Zemi z oběžné dráhy. Tím, že tam neuvidí hranice států, můžou si uvědomit, že hranice si nastavuje člověk sám a že v dnešní době není nereálné dostat se až nahoru do vesmíru,“ řekla.
Sama už má za sebou takzvaný parabolický let. „To byl let ve speciálně upraveném airbusu, který neprovádí přímý let, ale letí po parabole. Díky tomu zažíváte skutečný stav beztíže, jaký mají astronauti,“ tvrdí.
Pocit, který s tím souvisí, se podle ní slovy dost dobře popsat nedá. „Necítíte tíhu svého těla. Jste jenom poletující pár očí ve volném prostoru. Jako kdyby člověk plaval ve vodě a necítil kolem sebe vodu. Najednou si uvědomíte ty síly, které na Zemi v běžném životě cítíte. Byl to určitě zážitek na celý život,“ líčila.
Věří, že se do vesmíru podívá. „Už teď se věnuju letectví a kosmonautice. A pokud se někdy zúčastním výběrového řízení na pozici astronautů, budu jedině ráda. Například na Mars bych ale určitě nechtěla. To je pro mě až moc neprozkoumaná, nebezpečná oblast. Ale Měsíc, ten mi zní dobře,“ uvažovala.
Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií, pod kterou spadá TechTower, zdůraznil, že projekt SpaceBuzz může prostřednictvím unikátního zážitku motivovat děti studovat technické obory. „Na podzim začínáme s Evropskou kosmickou agenturou rozjíždět inkubační program a děti, které tady získají zážitek a motivaci, se můžou až budou starší pustit do podnikání. Využít technologie, které Evropská kosmická agentura nabízí, využít její odborníky,“ konstatoval.
Upozornil, že takové projekty jako SpaceBuzz pomáhají k tomu, aby Plzeň byla bohatá a prosperující. „Mohou tady vznikat firmy, které budou nabízet výborná pracovní místa,“ sdělil.