Extraligová házená bude jiná. Talent tým znovu pomůže dětem s autismem

  14:37
Házená bude jiná. Extraligová, ovšem s nádechem pomoci těm, kteří to potřebují. Talent tým Plzeňského kraje stejně jako v minulých letech nachystal před koncem roku benefiční duel. Dnes v 18 hodin nastoupí v hale na Slovanech proti Zlínu ve speciálních tyrkysovo-bílých dresech s nápisem ProCit je jinej.

Talent Plzeň pomůže dětem s autismem. Snímek je z extraligového semifinále s Duklou Praha. | foto: Petr EretMAFRA

Dresy odkazují na sdružení, které stojí po boku rodin vychovávajících děti s autismem. „Je dobře, že znovu můžeme pomoci těm, kteří to potřebují,“ říká křídelník Talentu Ondřej Šafránek.

„Měli jsme k tomuto tématu i seminář, s klukama jsme pro sdružení fotili kalendář. Uvědomili jsme si, jaké problémy děti s autismem prožívají, není to jednoduché ani pro jejich rodiče a všechny, kteří se o ně pomáhají starat. Každá koruna pomůže,“ vzkazuje Šafránek.

Součástí benefiční akce bude také aukce zápasových dresů, která poběží během prosince a ledna na klubovém webu. Diváci, kteří dorazí, mohou podpořit ProCit i osobně u jejich stánku v hale.

Důležité je takové akce organizovat stále

„Sportovně se nám v minulých letech při podobných akcích ne vždy dařilo, ale má to smysl. Je to akce přesahující sport, jsme rádi, že se ji znovu povedlo zorganizovat. Věřím, že přijde hodně lidí a pomůžeme společně,“ přeje si plzeňský trenér Petr Štochl.

„V předchozích letech se povedlo získat zajímavé částky. Ale jestli to bude sto nebo sto padesát tisíc, není až tak důležité. Důležité je takové akce organizovat stále,“ míní Šafránek.

Sportovně to budou pro Talent nahuštěné dva dny. Proti Zlínu, předposlednímu týmu tabulky, je jasným favoritem, hned za dalších 24 hodin ale Západočechy čeká semifinále Českého poháru proti Karviné. Rovněž doma, rovněž od 18 hodin. Fanoušci, kteří dorazí na duel se Zlínem, mají vstupenku na Karvinou za poloviční cenu.

„Když to půjde, rádi bychom proti Zlínu protočili co nejvíc hráčů. S Karvinou to bude zase prestižní,“ tvrdí Šafránek. S karvinským dresem se navíc bude loučit Dominik Solák, jenž míří do německého Eisenachu.

„Možná bude mít větší motivaci, ale u něj je to jedno. Dominik je vždy připraven na 150 procent. Já mu především přeji, ať mu to v Německu vyjde. Je to jeden z mála českých hráčů, který má kvalitu, aby v bundeslize obstál,“ tuší Štochl.

