„Není velkého rozdílu mezi Putinem a Hitlerem.“ V Plzni připomněli transporty židů

Autor:
  10:12
Ve Staré synagoze v Plzni si lidé připomněli památku obětí transportů židů z Plzně za druhé světové války. Během tří velkých transportů bylo deportováno 2 613 lidí do ghetta v Terezíně, konce války se dožilo jen 209 z nich. Podle předsedy plzeňské židovské obce je důležité si události spojené s holokaustem stále připomínat i vzhledem k tomu, co se děje v České republice a v zahraničí.
Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k...

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k 84. výročí plzeňských transportů. (18. ledna 2026) | foto: FOTO: Petr EretMAFRA

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k...
Archivní snímek transportu plzeňských Židů z roku 1942
Výstava v západočeské metropoli k 80. výročí začátku židovských transportů z...
Výstava v západočeské metropoli k 80. výročí začátku židovských transportů z...
27 fotografií

Památku obětí transportů židů z Plzně za druhé světové války připomnělo v neděli tradiční vzpomínkové shromáždění v plzeňské Staré synagoze. Akce se koná v době výročí tří velkých transportů židů z města. Ty se odehrály ve dnech 18., 22. a 26. ledna 1942. Deportováno při nich bylo 2 613 lidí do ghetta v Terezíně. Z toho jenom 209 plzeňských židů se dožilo konce války.

Lidé do transportů byli v Plzni shromažďováni v sokolovně ve Štruncových sadech, odkud je potom odváděly strážné oddíly německé okupační armády na nákladové nádraží. Vedle Staré synagogy je od roku 2002 pietní místo Zahrada vzpomínek, kde odvlečené oběti připomínají kameny s jejich jmény.

Ústa, ruce a nohy, které zdobí ulice Plzně, vytvořil sochař z Chválenic

Předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy připustil, že ve dnech, kdy se transporty připomínají, se necítí dobře. Mimo jiné proto, že i jeho prarodičů se deportace z Plzně v roce 1942 týkala.

„Přibližně šest milionů lidí za války zmizelo a jedna z největších tragédií je, jakým způsobem byli zabiti a jak se s nimi zacházelo. To bylo něco hrozného. Já osobně se nedokážu smířit s tím, že za tyto činy bylo jenom velice málo lidí potrestáno. Ty hrůzy nedělalo jenom těch dvanáct, kteří byli odsouzeni v Norimberku. Někdo je musel poslouchat a někdo se toho s velkou chutí fyzicky zúčastňoval. A dokonce zrovna ty mocenské státy, které dneska rozpoutávají nepříjemnosti v celém světě, se těchto lidí po válce chopily, schovaly je a používaly je,“ řekl Jiří Löwy.

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k 84. výročí plzeňských transportů. (18. ledna 2026)
Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k 84. výročí plzeňských transportů. (18. ledna 2026)
Výstava v západočeské metropoli k 80. výročí začátku židovských transportů z Plzně do Terezína (10. 1. 2022)
Výstava v západočeské metropoli k 80. výročí začátku židovských transportů z Plzně do Terezína (10. 1. 2022)
27 fotografií

Je přesvědčený, že události spojené s holokaustem je v dnešní době důležité připomínat i vzhledem k tomu, co se děje v České republice a v zahraničí.

„Vážíme si demokracie a snažíme ji léta držet. Ale v některých případech je demokracie krátká na lidi, kteří se nechtějí slušně chovat. Nezbývá než dělat akce, aby popírači holokaustu viděli, že většina národa neříká, že se nic takového nestalo. Chceme také udělat maximum proto, aby se to neopakovalo. Říká se, že se poučíme z chyb, které se udělaly dříve, ale co konkrétně v rámci toho udělat, je na našich politických představitelích,“ prohlásil.

Aby se na Věrku nezapomnělo, přeje si autorka knihy o židovské dívce

Domnívá se, že v zemi získávají prostor lidé, kteří se hlásí ke krajní pravici a mohou něco podobného jako popírání holokaustu beztrestně nastiňovat.

Připomíná vývoj v Evropě v souvislosti s nástupem fašismu a nacismu zhruba od roku 1933. „Dneska by asi to, co se povedlo Hitlerovi, podobným způsobem nešlo. Ale jsou tady jiní. Já osobně jsem zděšený z toho, co se děje v USA. Mám tam zbytek příbuzných, kteří přežili holokaust, a ti jsou z toho také nesví. Polovina z nich jsou republikáni, ale ne republikáni pro Donalda Trumpa. Není velkého rozdílu mezi Putinem, Hitlerem nebo jakýmkoliv autoritářem,“ uvedl.

Akce k připomenutí plzeňských transportů židů se zúčastnil Radovan Kodera, který má zásluhu na vzniku Zahrady vzpomínek a těžkou historii židovské komunity mapoval.

„Plzeňské velké transporty židů do Terezína byly v Česku jedny z prvních. A lidé z Plzně byli z Terezína mezi prvními, kteří byli odváženi na východ především do koncentračních táborů. Likvidace plzeňských židů byla tedy při tom veliká,“ připomněl Kodera.

I on je přesvědčený, že je v dnešní době nutné holokaust stále připomínat. „Souvisí to i s tím, co se děje například na Ukrajině nebo v Íránu nebo s tím, že se ve světě rozjela vlna antisemitismu,“ konstatoval.

Radovan Kodera si vybavuje dobu vzniku Zahrady vzpomínek u Staré synagogy k 60. výročí velkých plzeňských transportů v roce 2002.

„Uspořádali jsme akci Napiš jedno jméno, kdy lidé psali jména plzeňských obětí holokaustu na kameny. Nápisy se od té doby několikrát obnovovaly. Do toho se tak zapojily i další generace. Na začátku jména psali především studenti. A na jednu obnovu v posledních letech přišla se svojí dcerou jedna z bývalých studentek, která se podílela na vzniku památníku. Její dcera také obnovovala nápis na kameni,“ sdělil Radovan Kodera.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

Lom měl být po odtěžení zatopený, místo vody ho ale chtějí zavézt odpadem

Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....

Místní si představovali, že až se v žulovém lomu přestane těžit, plocha se zavodní a podmanivý krajinný prvek s odrazem slunce při jeho západu bude na světě. Ale chyba lávky. Těžaři chtějí lom v...

Trailer i titulní píseň k nové komedii Někdo to rád v Plzni už je na světě

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...

Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský....

„Není velkého rozdílu mezi Putinem a Hitlerem.“ V Plzni připomněli transporty židů

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k...

Ve Staré synagoze v Plzni si lidé připomněli památku obětí transportů židů z Plzně za druhé světové války. Během tří velkých transportů bylo deportováno 2 613 lidí do ghetta v Terezíně, konce války...

20. ledna 2026  10:12

Plzeňská zoo musela uspat opici, někdo z návštěvníků ji patrně nakrmil

Plzeňská zoo musela nechat uspat samici makaka lvího. Někdo z návštěvníků ji...

Lidé i přes opakované zákazy znovu krmí zvířata v zoologických zahradách. Jeden z posledních případů se odehrál v plzeňské zoo, kde mají špatné zkušenosti zejména u výběhů s primáty a kopytníky....

19. ledna 2026  14:28

Se žačkami si vyměňoval nahé fotky, další osahával. Soud učiteli opět vyměřil vězení

Dnes již bývalý učitel tělocviku a asistent pedagoga na jedné základní škole na...

Soud v Klatovech se znovu zabýval kauzou dnes již bývalého tělocvikáře ze základní školy na Klatovsku, který podle žalobkyně požadoval po školačkách, aby mu posílaly intimní fotografie. On jim na...

19. ledna 2026  14:03

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Dodávka v plné rychlosti narazila do odstavené cisterny, řidiče museli vyprostit

Řidič dodávky narazil do šipky a auta silničářů. Nehoda se stala na D5 u Nýřan....

Vážná dopravní nehoda se v neděli odpoledne stala na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Dodávka v plné rychlosti narazila do cisterny silničářů s výstražnou šipkou, kteří stáli v odstavném jízdním...

19. ledna 2026  9:21

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Trailer i titulní píseň k nové komedii Někdo to rád v Plzni už je na světě

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...

Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský....

18. ledna 2026  8:59

Plzeňská zoo zažila čtvrtý nejúspěšnější rok, přišlo přes 490 tisíc návštěvníků

Vzácné mládě nosorožce indického dostalo jméno Apu ze seriálu Simpsonovi....

Zoologickou zahradu v Plzni navštívilo v loňském roce přes 490 tisíc návštěvníků. Je to ve srovnání s rokem 2024 o téměř 18 tisíc lidí více,a řadí se tak mezi prvních patnáct turistických cílů v...

17. ledna 2026  8:21

Bývalý kolega z ODS ho spojil s obchodem s chudobou, podnikatel žádal milion

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším...

Petr Štrunc a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším členům plzeňské ODS, nyní proti sobě stojí před soudem. Podnikatel Petr Štrunc, který ODS opustil v roce 2013, se žalobou...

16. ledna 2026  16:02

Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na...

Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů....

16. ledna 2026  9:51

Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže....

S dvojicí obžalovanou z týrání psů pokračovalo ve čtvrtek líčení u plzeňského okresního soudu. Manželé je neočkovali, nezajišťovali jim dostatek jídla a vody, dva stafordští bulteriéři byli vyhublí...

15. ledna 2026  16:40

Opilec neprozradil, proč měl pořezané ruce a penis. Policie případ odložila

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ukončili vyšetřování případu mladíka, kterého na začátku ledna ošetřovali na čerpací stanici ve Stříbře na Tachovsku. Byl pořezaný na ruce a penisu. Zraněný odmítl říct, co se mu stalo....

15. ledna 2026  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.