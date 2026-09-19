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Václav Havel očima mladé generace. Studenti Sutnarky zpracovali jeho odkaz

  7:11
Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a...

Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a myšlenky Václava Havla jako materiál pro vlastní tvorbu. | foto: ZČU

Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a...
Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a...
Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a...
Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a...
5 fotografií
Jak vidí Václava Havla generace, která nezažila komunistický režim ani jeho prezidentskou éru? Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni si jeho texty a myšlenky vzali jako materiál pro vlastní tvorbu. Výsledkem jsou desítky různých interpretací – od malby a fotografie přes ilustraci až po nová média. Projekt Havel 26 připomene Havlovy nedožité 90. narozeniny.

Pravda a lež ve veřejném prostoru, osobní odpovědnost, občanská angažovanost, zneužívání jazyka či manipulace s informacemi – studující je v letním semestru vztáhli k současnosti z perspektivy generace, která vyrostla v demokracii a totalitu zná jen zprostředkovaně. Sutnarka teď díla z projektu vystaví na několika místech.

Havlův odkaz studující zpracovali malbou, grafikou, ilustrací, fotografií i novými médii. „Po stupňující se frustraci z politického dění v ČR jsem se rozhodla ukázat, jak vnímám každodenní servírování politiky běžnému občanovi. Skrumáž relevantních a irelevantních informací, skrze které se musí člověk doslova přejídat každý den,“ řekla studentka ateliéru Malba Miroslava Benett o své instalaci Nežer to.

Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a myšlenky Václava Havla jako materiál pro vlastní tvorbu.
Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a myšlenky Václava Havla jako materiál pro vlastní tvorbu.
Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a myšlenky Václava Havla jako materiál pro vlastní tvorbu.
Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a myšlenky Václava Havla jako materiál pro vlastní tvorbu.
5 fotografií

„Neznám bezmoc života pod obuškem totalitní moci a přál bych si, aby toto štěstí přetrvalo i dalším generacím. Je nesmírně důležité připomínat si hrdinské činy odvážných lidí, kteří se vzepřeli nátlaku,“ komentoval svou práci s názvem Včera večer Ondřej Pešta z ateliéru Animace.

„Přestože většina Havlových her a statí vznikla před desítkami let, ukazuje se, že i dnes mají co říci nejmladší umělecké generaci. Havlovy úvahy o zneužitelnosti jazyka a individuální odpovědnosti dnes nabývají znovu na významu,“ popsala kurátorka projektu Daniela Kramerová.

Základ je nebát se experimentovat. Říká studentka, která navrhla filmovou cenu

První výstava začala 13. září na Radbuzské náplavce a potrvá do 27. listopadu. Od 12. listopadu do 9. prosince představí další část projektu Galerie Ladislava Sutnara a od 1. prosince do 29. ledna bude výběr prací vystaven v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Součástí bohatého programu bude i komponovaný večer na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Ve středu 25. listopadu od 18 hodin nabídne scénické nastudování Havla s Divadlem Josefa Kajetána Tyla a hudební program k Václavu Havlovi.

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