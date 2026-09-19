Pravda a lež ve veřejném prostoru, osobní odpovědnost, občanská angažovanost, zneužívání jazyka či manipulace s informacemi – studující je v letním semestru vztáhli k současnosti z perspektivy generace, která vyrostla v demokracii a totalitu zná jen zprostředkovaně. Sutnarka teď díla z projektu vystaví na několika místech.
Havlův odkaz studující zpracovali malbou, grafikou, ilustrací, fotografií i novými médii. „Po stupňující se frustraci z politického dění v ČR jsem se rozhodla ukázat, jak vnímám každodenní servírování politiky běžnému občanovi. Skrumáž relevantních a irelevantních informací, skrze které se musí člověk doslova přejídat každý den,“ řekla studentka ateliéru Malba Miroslava Benett o své instalaci Nežer to.
„Neznám bezmoc života pod obuškem totalitní moci a přál bych si, aby toto štěstí přetrvalo i dalším generacím. Je nesmírně důležité připomínat si hrdinské činy odvážných lidí, kteří se vzepřeli nátlaku,“ komentoval svou práci s názvem Včera večer Ondřej Pešta z ateliéru Animace.
„Přestože většina Havlových her a statí vznikla před desítkami let, ukazuje se, že i dnes mají co říci nejmladší umělecké generaci. Havlovy úvahy o zneužitelnosti jazyka a individuální odpovědnosti dnes nabývají znovu na významu,“ popsala kurátorka projektu Daniela Kramerová.
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Základ je nebát se experimentovat. Říká studentka, která navrhla filmovou cenu
První výstava začala 13. září na Radbuzské náplavce a potrvá do 27. listopadu. Od 12. listopadu do 9. prosince představí další část projektu Galerie Ladislava Sutnara a od 1. prosince do 29. ledna bude výběr prací vystaven v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
Součástí bohatého programu bude i komponovaný večer na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Ve středu 25. listopadu od 18 hodin nabídne scénické nastudování Havla s Divadlem Josefa Kajetána Tyla a hudební program k Václavu Havlovi.