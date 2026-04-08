Řidič projel u Plzně zákazem vjezdu, zahučel do hlubokého výkopu

Nerespektovat dopravní značení se nevyplatilo třicetiletému řidiči, který v noci jel z Plzně do Sulkova. V místě, kde opravují most, sjel do hlubokého výkopu. Zranil při tom spolujezdkyni.
Řidič u Plzně nerespektoval dopravní značení a skončil v hlubokém výkopu. (7. dubna 2026) | foto: Policie ČR

Řidič jel před půlnocí z pondělí na úterý s vozidlem značky Nissan z Plzně směrem na Sulkov.

I když ho dopravní značky informovaly, že je na silnici zákaz vjezdu všech vozidel, nerespektoval to a pokračoval dál v jízdě. U čerpací stanice ale opravují most a on s autem do hlubokého výkopu sjel. Skončil pod úrovní vozovky.

„Dechová zkouška byla negativní. Při nehodě se ale zranila spolujezdkyně, která byla předána do péče záchranářů,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Vůz spadl do hlubokého výkopu, kus zábradlí se zapíchl řidiči do hrudníku

Záchranáři šestadvacetiletou ženu s lehčím poraněním v oblasti zad odvezli do nemocnice.

Podle hasičů pohonné hmoty neunikly a vyproštění auta si šofér zajistil přes pojišťovnu sám.

Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala...

Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....

Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová

Herečka Monika Švábová oslavila v letošním roce 80 let. Její profesní život je...

Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila osmdesátiny a říká o sobě, že dokud budou role, diváci ji budou moci na jevišti vidět. „Zažila jsem tu...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Jako jediný Čech. Školák bojuje o zlato v prestižní pěvecké soutěži v Německu

Čtrnáctiletý školák Max Oliver Behenský bude bojovat o zlato v mezinárodní...

Ještě předtím, než začal mluvit, broukal si melodie. Ve třech letech viděl úspěšnou českou hudební pohádku z roku 2014 Tři bratři a v krátké době se naučil všechny její písničky. Řeč je o...

OBRAZEM: Sakury, narcisy i magnolie. Plzeň rozkvetla do krásy, podívejte se

Jaro v ulicích Plzně: na mnoha místech rozkvetly sakury, zlatý déšť, magnolie...

Lidé si užívají v plzeňských ulicích jara. Na mnoha místech již kvetou sakury, zlatý déšť, magnolie nebo narcisy a město září barvami. Teploty v úterý odpoledne se vyšplhaly až k 16 stupňům a podobně...

OBRAZEM: Sakury, narcisy i magnolie. Plzeň rozkvetla do krásy, podívejte se

Jaro v ulicích Plzně: na mnoha místech rozkvetly sakury, zlatý déšť, magnolie...

Lidé si užívají v plzeňských ulicích jara. Na mnoha místech již kvetou sakury, zlatý déšť, magnolie nebo narcisy a město září barvami. Teploty v úterý odpoledne se vyšplhaly až k 16 stupňům a podobně...

8. dubna 2026  11:54

Americká a nádraží zůstávají strašákem, lidem vadí i hluční cizinci, ukázal průzkum

V březnu proběhla další akce na zajištění bezpečnosti v Plzni. Policisté...

Historické centrum Plzně, Americká třída a okolí Hlavního nádraží jsou oblastmi, kde se obyvatelé města cítí nejméně bezpečně. Tyto tři lokality jsou lidmi z hlediska bezpečí negativně hodnocené...

7. dubna 2026  15:21

Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala...

Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....

7. dubna 2026  8:56

Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová

Herečka Monika Švábová oslavila v letošním roce 80 let. Její profesní život je...

Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila osmdesátiny a říká o sobě, že dokud budou role, diváci ji budou moci na jevišti vidět. „Zažila jsem tu...

6. dubna 2026  7:38

Místo Nicholsona chtěli Čelisti. Synové Formana o velké noci v Hollywoodu

Premium
Petr Forman a Matěj Forman na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež (4....

Proč dali jako děti přednost Čelistem před tátovým oscarovým dramatem? Jak jejich dědeček v hotelu „ulovil“ představitele inspektora Columba a proč jim komunisté zakázali nosit bundy s americkou...

5. dubna 2026

Velikonoční zázrak Teplic. Frťala po šokujícím finiši: V životě nezapomeneme!

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu.

Ježíši, krása! Ligové Teplice přenesly velikonoční poselství do fotbalu, jejich dvojité zmrtvýchvstání umrtvilo Plzeň. Hlavně vyrovnání na 2:2 ve 100. minutě, z poslední akce, z posledního nákopu, z...

5. dubna 2026  10:45

Firmy z Karlovarského kraje cílí na studenty, chybějí jim techničtí specialisté

Zástupci karlovarské hospodářské komory na letošním Veletrhu pracovních...

Přesvědčit studenty a absolventy z regionu, že západ republiky nabízí zajímavé pracovní nabídky, je příjemným místem k životu a že má smysl se do kraje po škole vrátit. To byl cíl zástupců...

5. dubna 2026  9:33

U Rozvadova začala další přestavba dálničního parkoviště, hotové bude na podzim

Stavební firmy již pracují na rozšiřování parkoviště u Rozvadova, tentokrát ve...

Stavební firmy začaly s kompletní přestavbou a dalším zvětšováním dálničního parkoviště u hranice s Německem u Rozvadova. Letos se pustili do parkoviště ve směru do České republiky, loni přibyla...

5. dubna 2026  9:24

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

4. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  20:04

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Šedé trafostanice jsou minulostí, proměnily se v dílny, observatoře i herny

V Plzeňském kraji bude celkem 30 pomalovaných trafostanic. Tato stojí v Plzni...

Vizuálně nevzhledné trafostanice v Plzeňském kraji dostávají zcela nový rozměr. V rámci projektu TrafoArt je tým sprejerů pomalovává nápaditými barevnými obrázky. Například v Železné Rudě se trafačka...

4. dubna 2026  9:05

