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Noční Plzní se řítil více než stovkou. Řidič chtěl zkusit, jestli ujede strážníkům

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  10:23

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Šestadvacetiletý řidič ujížděl vysokou rychlostí před strážníky. Prý si chtěl vyzkoušet, jestli jim unikne. (8. září 2026) | foto: Městská policie Plzeň

Více než stovkou se řítil v BMW noční Plzní šestadvacetiletý řidič. Když ho hlídka městské policie chtěla zastavit, muž sešlápl plyn a začal jim ujíždět. Nakonec si to rozmyslel a zastavil. Na otázku, proč ujížděl, měl absurdní výmluvu.

V pondělí krátce po půlnoci si strážníci v Tylově ulici všimli BMW, které se přiřítilo vysokou rychlostí z vedlejší silnice do křižovatky. Rozhodli se proto, že řidiče zastaví.

Ten ale na výzvu zareagoval tak, že prudce sešlápl plyn a začal hlídce ujíždět. „Rychlost během jízdy atakovala 110 kilometrů v hodině, a informace o ujíždějícím vozidle proto okamžitě zamířila prostřednictvím radiostanice i k ostatním hlídkám,“ sdělila mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl.

Šestadvacetiletý řidič ujížděl vysokou rychlostí před strážníky. Prý si chtěl vyzkoušet, jestli jim unikne. (8. září 2026)

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BMW pokračovalo přes Palackého náměstí směrem k sadům Pětatřicátníků, kde pak řidič na hranici křižovatky zastavil.

Strážníci ještě v té chvíli netušili, proč jim řidič ujížděl a koho mohou v autě očekávat. Vyzvali ho proto, aby okamžitě z auta vystoupil a lehl si na zem. Strážníci mu nasadili pouta a zkontrolovali, zda šestadvacetiletý muž nemá u sebe zbraň.

Spolu s ním cestovali v autě další dva lidé a také dva psi. Teprve poté mohli strážníci začít zjišťovat, co vlastně celému útěku předcházelo.

„Nejprve muž tvrdil, že se zalekl. Pak ale připustil mnohem prostší vysvětlení – chtěl si zkrátka zkusit, jestli hlídce městské policie ujede. K tomu navíc uvedl, že není držitelem řidičského oprávnění,“ pokračuje mluvčí.

Dechovou zkoušku měl řidič negativní, stejně tak dopadl i orientační test na drogy.

Strážníci na místo přivolali státní policisty, kteří muži zakázali další jízdu a strážníkům přenechali věc k dořešení. „Několik přestupkových jednání tak bude projednávat správní orgán,“ uzavřela Weidl.

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