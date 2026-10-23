Černého hada přivřeného v bílých vchodových dveřích, si všimla obyvatelku domu v Zábělské ulici na Doubravce ve středu, když se vracela z práce.
Na pomoc mu vyrazili strážníci z odchytové skupiny. „Pomocí herpetologických kleští ho opatrně vysvobodili,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Dodala, že výlet sice nedopadl podle očekávání plaza, ale alespoň v jednom ohledu skončil dobře. Vyvázl totiž bez viditelného zranění.
Komu had patří, zatím strážníci nevědí. Dočasný azyl proto našel v plzeňském Útulku pro zvířata v nouzi, kde dostal jméno jako ušité na míru – Utíkadlo.