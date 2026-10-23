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Neobvyklá záchrana v Plzni. Strážníci vysvobozovali hada zaseklého ve dveřích

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  9:56
Do svízelné situace se v Plzni dostal černý had, který se snažil proklouznout vchodovými dveřmi do domu. Zasekl se v nich a nemohl ani ven, ani dovnitř. Na pomoc mu přijeli strážníci z odchytové služby.

Černého hada přivřeného v bílých vchodových dveřích, si všimla obyvatelku domu v Zábělské ulici na Doubravce ve středu, když se vracela z práce.

Černý had se zasekl ve dveřích a nemohl ani ven, ani dovnitř. Pomohli mu až strážníci. (21. října 2026)

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Na pomoc mu vyrazili strážníci z odchytové skupiny. „Pomocí herpetologických kleští ho opatrně vysvobodili,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Dodala, že výlet sice nedopadl podle očekávání plaza, ale alespoň v jednom ohledu skončil dobře. Vyvázl totiž bez viditelného zranění.

Komu had patří, zatím strážníci nevědí. Dočasný azyl proto našel v plzeňském Útulku pro zvířata v nouzi, kde dostal jméno jako ušité na míru – Utíkadlo.

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