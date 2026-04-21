Před definitivním uzavřením mají návštěvníci možnost prohlédnout si muzeum v jeho současné podobě za zvýhodněných podmínek. V průběhu dubna totiž platí akce 1+1 zdarma, kdy ke každé zakoupené vstupence získají druhou bezplatně.
Zlomek vystavených předmětů se pak přesune do nové expozice v rekonstruované budově na adrese Klatovská 19. Tamní prostory budou mít zcela jiný ráz a nebudou připomínat nynější „sbírkové“ muzeum a většina dosud v Pekle vystavených předmětů z období osvobozování se v něm neobjeví.
Pro šéfa Pattonova muzea Ivana Rollingera se tak v podstatě uzavírá jedna kapitola života, které začala v roce 2005, kdy bylo muzeum otevřeno. Ivan Rollinger by měl působit i na nové adrese. Přiznává, že změna související se stěhováním pro něho bude docela zásadní. Z uplynulého dvacetiletého působení v muzeu nejvýrazněji v paměti utkvěla setkání s mnoha válečnými veterány a jejich rodinami.
„Pro mě to bylo to nejsilnější. Díky muzeu a tradičním Slavnostem svobody jsme mohli přivítat i vnuka legendárního generála George Pattona Waterse a další veterány, kteří chtěli být po jeho boku a i proto Plzeň navštívili. Navíc jsme díky němu do muzea získali docela vzácné exponáty, které máme vystavené, ale budou i v nové expozici v Klatovské 19,“ říká Ivan Rollinger.
Připomíná, že mezi zmíněné pozoruhodnosti patří například kroj, který dostal generál v roce 1945 na Chodsku, osobní vojenské čepice – lodičky s jeho podpisem. Ale ze setkání s veterány a to i belgickými má řadu dalších darů jako jsou třeba vyznamenání.
Mezi nejzajímavější exponáty patří i sako veterána George Thompsona nebo pianino značky Steinway, které po válce zůstalo v Plzni po americké armádě. Pozornost návštěvníků přitahuje také mezník z Cesty svobody z Normandie, vlajka Třetí říše ukořistěná na plzeňské radnici 6. května 1945.
Muzeum generála Pattona vzniklo především na základě soukromých sbírek Ivana Rollingera a druhého zakladatele Milana Jíši. Předměty z nich dodnes tvoří zhruba 80 procent vystavených věcí. Některé dodali i návštěvníci. „Ale lidé se s námi hlavně dělili o cenné vzpomínky a informace, ze kterých těžíme dodnes,“ vysvětluje Rollinger.
Nové prostory na Klatovské 19 by se měly otevřít na jaře příštího roku a budou mít jiný ráz než dosavadní „sbírkové“ muzeum. Nová expozice, kde má být řada interaktivních prvků, s dosud vystavovanými předměty příliš nepočítá.
„Osobně mě to trápí, protože je sbírám 40 let a snažím se je veřejnosti ukazovat a zapůjčuji je dalším muzeím nebo na výstavy. V tom, co s nimi udělám, ještě jasno nemám,“ uvedl Rollinger.
Tvrdí, že v současné době není dost dobře možné zajistit místo a provoz soukromého muzea v dosavadní podobě. A není tedy z toho nyní trochu smutný? „To asi teď ještě neodkážu dobře popsat. Myslím, že až se nynější muzeum úplně zavře, tak mi to teprve dojde. Rád se sem vrací Milan Jíša, se kterým jsem pracoval řadu let, a ten už teď pomalu zamačkává slzu. Dá se říct, že to je naše společné dítě a měli jsme možnost se tady setkat s lidmi z celého světa. Například rodina z Brazílie s dětmi, která se vydala na cestu do Evropy za poznáním historie druhé světové války a skončila v Plzni. Měli jsme možnost se setkat s mnoha úžasnými lidmi, ale věřím, že to tak bude i v domě na Klatovské 19. Určitě i to nové muzeum bude stát za to,“ uvažuje.
Podle Rollingera budoucí expozice bude klást důraz na to, aby zaujala moderním způsobem. „Dnes už to zřejmě není o tom mít tisíc předmětů na jednom místě, ale jde o to vytáhnout ty nejsilnější příběhy, které osloví i nejmladší generaci, aby udržela pozornost. Nová koncepce muzea s tím souvisí,“ popisuje.
