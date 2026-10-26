O tom, že se dá po nově vybudované části stezky chodit a jezdit, poprvé informoval na začátku října náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar. „Mezi Starým Plzencem a Plzní teď už můžete využít další kus nové cyklotrasy a vyhnout se tak rušnému úseku s auty v Koterově,“ upozornil.
Velké stavební práce v novém propojení skončily, celý úsek je ale i nadále vedený jako stavba. V první části trasy podél železniční trati nad Koterovem ještě není asfalt, povrch tam dočasně tvoří zhutněný štěrk. Tady se bude ještě kopat.
„Asfaltový povrch dostane úsek, až tam bude uložený i kanalizační sběrač. To se předpokládá v roce 2027,“ uvedla Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně letos na jaře, když tam začínaly práce na novém propojení se Starým Plzencem.
Aby se cyklisté i chodci vyhnuli nebezpečnému úseku na frekventované silnici z Koterova do Starého Plzence, město Plzeň, radnice druhého městského obvodu a kraj se podílely na vzniku nové trasy. Základem cesty je využití a propojení obslužné cesty podél železniční trati na České Budějovice s technickou komunikací vedle dálničního mostu na obchvatu Plzně.
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Cyklostezka propojí Plzeň se Starým Plzencem, hotová by mohla být letos
Už dříve vyasfaltovaná cesta podél dálnice končila u retenční nádrže pod mostem, nově je propojená i s původní stezkou z roku 2018, která je součástí plzeňských greenway, tedy tras pro pěší a cyklisty podél plzeňských řek.
Chodci a cyklisté tak mají k dispozici nový 1334 metrů dlouhý úsek stezky, která je vedená mimo klasické silnice. Cesta je standardně široká tři metry, v některých místech je rozšířená až na 5,5 metru.
Trasa mezi Plzní a Starým Plzencem je součástí hlavních cyklotras v Plzeňském kraji. „Jde o část národní cyklotrasy číslo devět, která je pro cyklisty důležitým spojením mezi Chebem a Brnem, stejně jako mezi Plzní a Brdy. Po jejím dokončení bude trasa pro cyklisty bezpečnější. Moc rádi jsme město Plzeň v této výstavbě podpořili,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.