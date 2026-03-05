Cesta ve starých Lobzích připomíná bahenní lázně, brzy tu mají jezdit autobusy

  10:13
Mazlavé bahno místo asfaltu a chodníků – mezi mostem přes řeku Úslavu a vjezdem do Muzea dvoutaktů na Rolnickém náměstí v Plzni dělníci do betonu usazují obrubníky. Tak vypadá aktuální stav na důležité plzeňské silnici, která propojuje městské části Lobzy a Slovany. Za dva měsíce by tu už měly jezdit autobusy.

Archeologické nálezy, tvrdá skála a také odhalený pramen vody zpomalují budování vodovodu a kanalizace ve starých Lobzích. Důležitá silnice je tu kompletně uzavřená od loňského května.

Pověřený generální ředitel Vodárny Plzeň Radovan Škarban popsal, co se na stavbě teď děje. „V současné době probíhají dodatečné práce, které mají stabilizovat svah pod Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany a odvodnit pramen, který uvolňuje podloží v daném úseku komunikace,“ uvedl. V návaznosti na to se dokončí budování vodohospodářské infrastruktury, pak přijdou na řadu přípravné práce na komunikacích.

Dělníci s rypadlem pracovali v posledních dnech v silnici u hudební školy, o kousek níž byl otevřený výkop s položeným potrubím v místě budoucího chodníku. V zatáčce přímo na Rolnickém náměstí byly haldy zeminy, v úseku před mostem byly v čerstvém betonu kamenné obrubníky u budoucích autobusových zastávek. Kromě koridoru pro chodce mezi drátěnými zábranami od mostu k firmě nad zatáčkou byla budoucí silnice ještě plná bahna.

Podle Škarbana budou pokračovat práce na osazování obrubníků, postupně dojde k usazování nových sloupů veřejného osvětlení, které jsou připravené i na to, že v budoucnu ponesou troleje. Dopravní projektanti počítají s tím, že klasické autobusy na linkách 29 a 30 nahradí trolejbusy. Stavbaři začínají pracovat i na odvodnění silnice z Lobez k mostu přes řeku Úslavu. „Jelikož pominuly nevhodné klimatické podmínky, poskytovatel patřičně posiluje kapacity tak, aby byl splněn předpokládaný termín realizace,“ uzavřel Radovan Škarban.

Plánované dokončení stavby na Rolnickém náměstí se už několikrát posunulo. Vypadá to, že by tak měl být dodržen termín, o kterém mluvil náměstek primátora Aleš Tolar na přelomu loňského a letošního roku. „K poslednímu dubnu by mělo dojít k otevření komunikace pro veřejnou dopravu. Nejpozději od prvního června by tu měl být umožněn průjezd pro veškerou dopravu,“ řekl Tolar.

Projekt vodovodu a kanalizace pro staré Lobzy provází komplikace od samého počátku. Místním vodovod a kanalizaci slibovali desítky let. Když práce začátkem loňského roku konečně začaly, bagry odkryly poblíž mostu přes řeku základy starého statku, práce se zpozdily o dva měsíce.

Další problémy nastaly při výkopech, technika narazila na tvrdou skálu. Podle vyjádření Vodárny z loňského podzimu se práce výrazně zpomalily, místo 15 metrů denně nových výkopů a položeného potrubí dělníci za den zvládli jen 2,5 metru. Místo plánovaného zprovoznění silnice v závěru roku 2025 se vše posunulo na letošní jaro. V úseku mezi Revoluční ulicí a mostem přes Úslavu firmy pokládají 900 metrů splaškové kanalizace, téměř 650 metrů dešťové kanalizace a přibližně 800 metrů vodovodního řadu.

