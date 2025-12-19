Zamkl ženu v bytě, zabila se pádem ze střechy. Soud muže zprostil obžaloby

Autor:
  9:41
Plzeňský okresní soud zprostil obžaloby muže, kterého státní zástupce viní ze smrti jeho partnerky. Žena se zabila pádem z více než osmimetrové výšky. Podle žalobce ji partner uzamkl po hádce v podkrovním bytě. Žena chtěla utéct, vylezla proto na střechu a spadla z ní. Podle závěru soudu nejsou pro to ale přesvědčivé důkazy.

Okresní soud Plzeň-město, budova Hamburk u plzeňského hlavního nádraží. (17. 6. 2022) | foto: Petr Eret, MAFRA

Soudce Okresního soudu Plzeň-město Boris Valový iDNES.cz potvrdil, že soud muže zprostil viny. „Rozsudek není pravomocný,“ dodal ke čtvrtečnímu rozsudku Boris Valový.

„Za daného důkazního stavu nemá soud jistotu, že skutečně vše proběhlo tak, jak tvrdí státní zástupce. Pochybnosti je proto třeba zohlednit ve prospěch obžalovaného,“ odůvodnil podle serveru Novinky.cz Boris Valový.

Muže soudí za to, že zamkl ženu v bytě. Vylezla na střechu, při pádu se zabila

Státní zástupce jej viní ze zločinu omezování osobní svobody. Dvojice se podle něj v říjnu 2022 v noci pohádala. Sedmadvacetiletá žena chtěla z podkrovního bytu v Plzni odejít, ale o dvanáct let starší muž zamkl dveře a klíče schoval do kalhot.

Po strkanicích žena utekla do kuchyně, kde znovu došlo k fyzické potyčce. V obývací části domu si stoupla na pohovku a chtěla vylézt střešním oknem na střechu. To se jí nepovedlo, protože ji partner chytil a strhl zpět dovnitř. Přitom se zranila na hlavě.

Muž svou partnerku zamkl v bytě, zabila se při útěku přes střechu

Se zakrvácenou pusou na něj křičela a odešla do ložnice. Když si muž šel odskočit na toaletu, využila situace a vylezla oknem na sedlovou střechu. Muž jí znovu chtěl v útěku zabránit, chytil ji za kotník, ale ona se mu vysmekla a lezla po střeše dál.

Na střeše se ale neudržela a spadla z více než osmimetrové výšky. Na následky poranění hlavy později zemřela v nemocnici.

K původnímu vyjádření soud nemohl přihlédnout

Matka a sestra zemřelé požadují jako náhradu nemajetkové újmy dohromady čtyři miliony korun, bratr 1,5 milionu a úhradu nákladů na pohřeb ve výši přes 15 tisíc korun.

Obžalovaný muž již dříve před soudem pouze prohlásil, že se necítí vinen žalovaným skutkem. „Využívám svého práva, nebudu vypovídat, nebudu odpovídat na otázky,“ řekl v krátkosti muž.

K jeho původnímu vyjádření z přípravného řízení, kde situaci v bytě popisoval, soud kvůli procesnímu pochybení nemohl přihlédnout. Stejně tak se nemohl opřít o další podpůrné důkazy, které nebyly v souladu s trestním řádem. „Takže tady není takřka nic, co by nám potvrdilo skutkový děj, který předcházel smrti poškozené a co by bylo procesně použitelné,“ dodal podle Novinky.cz soudce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná...

Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice...

Na ukrajinském bojišti padl další Čech. Český rozhlas informoval o dobrovolníkovi z Plzeňska, který odešel z armády, aby mohl bojovat proti ruské agresi. Včera se s ním rozloučila rodina. Podle údajů...

Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....

Červenou kartu ze zápasu Evropské ligy na půdě Panathinaikosu odčinil obránce Plzně Václav Jemelka ligovým gólem do sítě Dukly. I díky jeho trefě Viktoria zvládla zápas 19. kola, v neděli na domácím...

DEPO2015 má novou střechu. Světlíky jsou z pětistovky atypických tabulí skla

DEPO2015 v Plzni se dočkal výrazné rekonstrukce. Objekt získal novou střechu a...

Areál DEPO2015 v Plzni, který kdysi sloužil dopravnímu podniku, má za sebou první etapu rekonstrukce. Trolejbusová hala, v níž se nacházejí výstavní prostory, kreativní dílny a kavárna, má opravenou...

Zamkl ženu v bytě, zabila se pádem ze střechy. Soud muže zprostil obžaloby

Okresní soud Plzeň-město, budova Hamburk u plzeňského hlavního nádraží. (17. 6....

Plzeňský okresní soud zprostil obžaloby muže, kterého státní zástupce viní ze smrti jeho partnerky. Žena se zabila pádem z více než osmimetrové výšky. Podle žalobce ji partner uzamkl po hádce v...

19. prosince 2025  9:41

Ženu při krmení pošlapali splašení koně, má vážně poraněný hrudník

Ilustrační snímek

Se závažným zraněním hrudníku skončila v nemocnici žena, kterou pošlapalo stádo koní. Žena šla zvířata krmit, ta se ale splašila a pošlapala ji. Událost se stala v Merklíně na Plzeňsku.

18. prosince 2025  10:19

Stále není jasné, proč v sauně zemřeli dva lidé, pitva otravu vyloučila

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu....

Příčina úmrtí dvou lidí v soukromé sauně v Plzni na Roudné dál zůstává nejasná. Policisté v případu ze začátku prosince už vyloučili cizí zavinění a pitva neprokázala ani otravu nebezpečným plynem.

18. prosince 2025  9:58

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma...

18. prosince 2025  8:48

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Ve finále Českého poháru si zahrají obhájci z Karviné a Lovosice

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Karvinští házenkáři v semifinále Českého poháru vyhráli 25:20 v Plzni a mají na dosah třetí triumf v soutěži za sebou. Jejich soupeřem ve finále budou Lovosice, které si poradily 33:26 se Zubřím.

17. prosince 2025  21:10

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná...

17. prosince 2025  11:55

Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice...

Na ukrajinském bojišti padl další Čech. Český rozhlas informoval o dobrovolníkovi z Plzeňska, který odešel z armády, aby mohl bojovat proti ruské agresi. Včera se s ním rozloučila rodina. Podle údajů...

17. prosince 2025  9:35

Policie hledá účastníky diskotéky, kteří se rvali před kulturním domem. Znáte je?

Rvačka před kulturním domem v Horní Bříze na Plzeňsku. Policie hledá její...

Policisté vyšetřují rvačku několika lidí z diskotéky, která se konala v Horní Bříze na Plzeňsku. Potyčka se odehrála před kulturním domem. Někteří aktéři utrpěli zranění, která si vyžádala ošetření v...

17. prosince 2025  9:35

Žena nesla do bankomatu téměř stotisícovou tržbu, obálku s penězi ztratila

Prodejem pervitinu si dealeři přišli na půl milionu korun (14.4.2016).

Ve Stříbře na Plzeňsku ztratila devětapadesátiletá žena obálku s tržbou, kterou v poslední listopadový den odnášela do bankomatu. Nešlo vůbec o malou sumu, obálka obsahovala 96 tisíc korun. Po cestě...

16. prosince 2025  17:38

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Extraligová házená bude jiná. Talent tým znovu pomůže dětem s autismem

Momentka z extraligového semifinále Talent Plzeň - Dukla Praha

Házená bude jiná. Extraligová, ovšem s nádechem pomoci těm, kteří to potřebují. Talent tým Plzeňského kraje stejně jako v minulých letech nachystal před koncem roku benefiční duel. Dnes v 18 hodin...

16. prosince 2025  14:37

Kuplíři zlákali na západ Čech cizinky. Část peněz z prostituce jim musely odevzdávat

Ilustrační snímek

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili kvůli provozování nočních klubů na Domažlicku a Klatovsku osm lidí. Šest Čechů a dva cizinci jsou za kuplířství stíháni na svobodě.

16. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.