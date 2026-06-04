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Pak se odvalil a řekl vypadni. Za znásilnění dívky u hřbitova dostal muž osm let

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  10:28
Osmileté vězení za dva sexuální útoky na ženy vyměřil ve čtvrtek Krajský soud v Plzni pětatřicetiletému Františkovi z vesničky na Klatovsku. Muž se podle spisu pokusil znásilnit bývalou družku, když si k němu přišla pro jejich společné dítě. Druhou obětí byla dívka znásilněná u hřbitova.
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František z malé obce na Klatovsku stanul u Krajského soudu v Plzni. Muž má dva advokáty. Podle obžaloby se pokusil znásilnit bývalou družku, u mladé dívky se mu to podařilo. (25. března 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Osmiletý trest si má muž odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Dále musí poškozené bývalé družce zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 50 tisíc korun, druhé oběti 266 218 korun a náhradu škody lehce přes 5 000 korun.

Čtvrteční rozsudek není pravomocný, obžalovaný se okamžitě odvolal. Za znásilnění mu hrozilo až dvanáctileté vězení.

Podle státního zástupce Jiřího Richtera čerstvě plnoletou dívku znásilnil obžalovaný František na podzim 2022 v noci, když se vracela domů s peněženkou původně zapomenutou na stole u restaurace.

Útočník podle obžaloby nečekaně vyskočil ze tmy a rovnou dívku chytil rukou za krk. Varoval ji, aby nekřičela. Pak ji odtáhl ke hřbitovu a tam znásilnil.

„Táhl mě nad kostel. Ztratila jsem při tom boty. Vyhrožoval, že mě zabije, jestli mu nedám sex. Že mě hodí ze skály. Říkal, že mu připomínám bývalou přítelkyni. Odpověděla jsem, že nechci, že mě nepřitahuje, že mám přítele,“ popisovala dívka.

Expartnerku se pokusil znásilnit, další dívka se mu neubránila, viní muže

„Zkoušel mě svlíknout. Čím víc jsem kolem sebe kopala, tím byl agresivnější. Dal mi ránu pěstí do břicha. Mě i sebe dole svlékl. Když jsem mu pak slíbila, že to nikde neřeknu, odvalil se stranou. Dal mi telefon a řekl, ať vypadnu. Utíkala jsem. Přiběhla jsem domů, křičela jsem na přítele, ať hned zamkne,“ pokračovala.

Když příteli řekla, co se jí stalo, ten okamžitě volal policisty. I když ho původně žádala, ať to nedělá.

Útočníka znala z městečka. Policisté si pro něj přijeli hned druhý den. Muž vše striktně popřel. Když později k činu vypovídal na policii, tvrdil, že dívka mu sex sama nabídla už několik hodin předtím a u hřbitova bylo vše dobrovolné. Před soudem odmítl vypovídat.

Kvůli strachu měsíce nevycházela z domu

Kromě toho, že mladá žena dlouhodobě musela brát antidepresiva, nebyla schopná dokončit školu. Kvůli strachu měsíce nevycházela z domu, a když už šla výjimečně ven, tak pouze s přítelem nebo rodiči.

Pokud se chtěla vidět s kamarádkami, musely za ní přijít domů. V noci nemohla spát, budila se zpocená z nepříjemných snů. Nakonec se jí rozpadl i vztah partnerem a ona se pak odstěhovala z městečka na Klatovsku.

Před Vánocemi 2021 se obžalovaný pokusil znásilnit bývalou družku, když si k němu přišla vyzvednout jejich malé dítě.

„Vstoupila na jeho pozvání do chodby bytu. Když se nacházeli v koupelně, navrhl jí jejich poslední společnou soulož. To bývalá družka jasně a srozumitelně odmítla. Začal do ní strkat. Uchopil ji za ruku a byť se snažila jít k synovi, který se v obývacím pokoji díval na televizi, neumožnil jí to. Následně ji dostrkal do pokoje naproti koupelně a vhodil ji na sušáky s prádlem, které spadly. Nereagoval na to, že bývalá družka plakala a křičela,“ popsal začátek konfliktu státní zástupce.

Čím víc jsem kopala, tím byl agresivnější, popsala dívka znásilnění u soudu

Když do pokoje přiběhl malý syn a ptal se, co se děje, muž ho vystrčil a odvedl do obývacího pokoje. „Dítěti říkal, že je to dobré a zavřel ho tam a pak pokoj zamkl,“ popsal dále žalobce.

Muž se pak podle spisu vrátil zpátky do pokoje k ženě, která se snažila vstát. „Hodil ji zpět na zem na rozlomené sušáky, i když se snažila bránit kopáním a křikem, stáhl jí kalhoty i kalhotky, uchopil ji pod krkem, pak si sám stáhl kalhoty a lehl si na ni,“ uvedl Richter s tím, že pak se obžalovaný pokusil ženu znásilnit. Ale na to nakonec nedošlo. „Když brečí, tak to nejde,“ prohlásil údajně muž.

Při výslechu na policii tvrdil, že to může být msta bývalé partnerky. „Co je mi kladeno za vinu, to není pravda, to se nestalo. Podle mě šla na policii kvůli tomu, že jsem na ni křičel, když se ošklivě chovala k malému,“ tvrdí.

25. března 2025

KRIMI

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