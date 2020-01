Za obchod se zbraněmi, jaké používali teroristé, dostal muž tři roky vězení

„Za zahraniční obchod se zbraněmi bez povolení a nedovolené ozbrojování se odsuzuje k nepodmíněnému trestu v délce tří let do vězení s ostrahou. Dále k peněžitému trestu 200 tisíc korun,“ řekl dnes soudce Krajského soudu v Plzni Přemysl Špicar.

Dodal, že pokud Václav Bureš částku nezaplatí, pobyt ve vězení se mu prodlouží o dalších pět měsíců. Obžalovaný dále nesmí pět let obchodovat se zbraněmi.

Verdikt není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si nechali lhůtu pro případné odvolání. Burešovi hrozilo až osm let vězení.

Podle státního zástupce nakupoval od roku 2010 do dubna 2015 na Slovensku samopaly a pistole a dál je prodával. Většina ze zbraní skončila v zahraničí.

„Celkem šlo o 225 střelných zbraní, z nichž část byla znehodnocená a zbytek byl upravený na zbraně expanzně akustické. Dál se tak jednalo o vojenské zbraně,“ uvedl státní zástupce.

Bureš se u soudu, který začal případ projednávat v září 2018, přiznal, že zbraně skutečně na Slovensku kupoval. „Ale ne v takovém množství, jak je mi kladeno za vinu. Prodejci mi tvrdili, že jsou dostatečně znehodnocené,“ bránil se Bureš.

Některé zbraně podle spisu kupoval na své jméno, jiné si nechával posílat v balících poštou nebo kurýrními společnostmi na členy rodiny i na jména dalších lidí z České republiky, kteří o tom neměli ani tušení.

Obžalovaný neměl povolení k transferu vojenských zbraní

Dva z údajných odběratelů podle spisu prohlásili, že o zbraních nic netuší.

Podle státního zástupce zbraně považované na Slovensku za znehodnocené nesplňovaly požadavky na to, jak mají znehodnocené zbraně vypadat, a to podle zákona z roku 2002. To se týkalo zejména samopalů typů Škorpion nebo SA 58.

Jednoduše řečeno, zbraně byly upravené tak, že stále patřily do nejnebezpečnější kategorie zakázaných a speciálních zbraní, ke kterým se civilista vůbec nemá dostat.

„Obžalovaný neměl zbrojní průkaz pro tyto kategorie zbraní, ani povolení k jejich transferu v zemích Evropské unie,“ zaznělo z úst státního zástupce.

Václav Bureš měl zbrojní průkazy opravňující k nošení zbraní při výkonu povolání, k ochraně života nebo zdraví, a měl licenci pro půjčování nebo obchodování s takovými zbraněmi nebo střelivem.

Některé zbraně ze Slovenska údajně použili teroristé ve Francii

„Bez povolení provedl zahraniční obchod s vojenským materiálem. Sobě a jinému jej opatřil bez povolení a přechovával hromadně účinnou zbraň a čin spáchal ve větším rozsahu. Opatřil si a bez povolení přechovával výbušninu v množství větším než malém,“ řekl státní zástupce.

Znehodnocené zbraně ze Slovenska se dostaly do hledáčku protiteroristických sil v roce 2015. Francouzští experti po několika teroristických útocích požádali slovenskou policii o identifikaci několika zbraní, které ve Francii teroristé použili.

Podle tehdejších zpráv údajně šlo právě o samopal a automatické pušky původně znehodnocené na Slovensku, které se dostaly patrně přes Belgii až k teroristům.

Václav Bureš, známý jako organizátor pochodů nacionalistů, našel před jedenácti lety zastání u krajského soudu, když mu představitelé centrálního městského obvodu i primátor Plzně zakázali pochod centrem města.

Nacionalisté tehdy chtěli projít kolem synagogy v den, kdy si židé připomínali výročí válečných transportů. Pochod za svobodu slova, jak ho organizátor nazval, se nakonec uskutečnil o několik týdnů později.

Plzeňský soud projednává obchod se zbraněmi (24. 9. 2018)