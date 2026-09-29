Případ, jaký česká justice zřejmě nepamatuje. Státní zástupce obžaloval bývalou soudní zapisovatelku za to, že téměř sedm let pronásledovala svého kolegu soudce. Klade jí za vinu opakované volání poškozenému, psaní e-mailů, ale i jeho sledování cestou z práce, dokonce i v hromadné dopravě a při nákupech. Jednapadesátiletá Šárka E. obvinění rezolutně odmítá.
Obžaloba pro obviněnou u Okresního soudu Plzeň-město požaduje kromě podmíněného trestu mimo jiné i zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů.
Jsou to nesmysly. Kam jedu na kole, je snad moje věc. Nepopírám, že jsem jela na kole kolem jeho domu, ale to nepovažuju za žádné sledování.
obžalovaná