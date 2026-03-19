Soud se zastal Jurečky: kritika bývalého kolegy z ODS nepřekročila mez

Jaroslav Nedvěd
  9:46
Známý plzeňský podnikatel a v minulosti aktivní velmi vlivný politik ODS Petr Štrunc neuspěl s žalobou proti dalšímu známému podnikateli a politikovi ODS Romanu Jurečkovi. Štrunc jej zažaloval proto, že je Jurečko ve vyjádření pro Parlamentní listy spojil s obchodem s chudobou a hnutím PRO PLZEŇ.

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším členům plzeňské ODS, nyní proti sobě stojí před soudem. | foto: Koláž iDNES.cz

V nemovitostech Petra Štrunce jsou totiž ubytovací zařízení a na jeho budovách bývají tradičně předvolební billboardy uskupení, za které kandidují lidé z PRO PLZEŇ.

Štrunc požadoval od Jurečka za jeho vyjádření omluvu a milion korun. Žaloba poukazovala na to, že se výroky dotkly pověsti Petra Štrunce a poškodily jeho podnikání.

Plzeňský městský soud nyní žalobu zamítl a uložil Štruncovi, že má zaplatit Jurečkovi výdaje spojené se soudním procesem. Verdikt není pravomocný a je možné se proti němu odvolat.

Bývalý kolega z ODS ho spojil s obchodem s chudobou, podnikatel žádal milion

Při prvním soudním jednání v lednu přišel právní zástupce Petra Štrunce František Doseděl s návrhem, aby obě strany jednaly o smíru. Soudkyně Hana Jelínková jim na to poskytla několik týdnů, ale jednání nikam nevedla.

Soudkyně Jelínková zamítnutí žaloby ze strany Petra Štrunce zdůvodnila například tím, že jako veřejně známá osoba by měl snést i výroky, které se mu nezamlouvají. Poukázala také na to, že údajný negativní vliv na jeho podnikání nebyl nijak prokázaný.

Štruncův zástupce tvrdil, že pokud jsou v nemovitostech ubytovny, pak je provozují firmy, které si je pronajaly, a jeho klient tedy není za jejich provoz odpovědný. „Propojení s obchodem s chudobou je tam neprokazatelné,“ uvedl.

U soudu se konkrétně mluvilo o budově na adrese Zborovská 20. V médiích se psalo právě o velmi špatných podmínkách pro lidi ubytované v této budově. František Doseděl připomínal, že v i médiích bylo uvedeno, že přímé spojení Petra Štrunce s provozovatelem není prokazatelné.

Za pokoj na ubytovně v Plzni platí rodina i přes 40 tisíc, upozorňuje šéf Pontonu

„Pronajímá se to agentuře, není to ubytovna, ale byty,“ řekl Štrunc. Upozorňoval, že Jurečkovo vyjádření se dotklo i jeho matky. „Moje maminka se styděla vyjít před barák, protože by se jí sousedky ptaly, proč její syn obchoduje s chudobou,“ vysvětloval. Dopady do oblasti podnikání měly spočívat v poklesu obratu jeho firem nebo odklonu některých partnerů.

Advokát Romana Jurečka zdůrazňoval, že ´obchod s chudobou´ je obecný termín používaný už od roku 2006. V případě Plzně připomínal vyjádření zástupců neziskových organizací, které situaci na ubytovnách sledují a tvrdí, že vazby kolem ubytoven jsou nepřehledné a není jasné, kdo na jejich provozu vydělává.

Obchod s chudobou

Soudkyně prohlásila, že ve sporu se jedná o střet práva jednotlivce na ochranu osobnosti a práva jednotlivce na svobodu projevu. Zdůraznila, že Jurečko ve svém vyjádření reagoval komplexně na situaci po krajských volbách v roce 2024. Uvedla, že termín obchod s chudobou se často zmiňuje v souvislosti s ubytováním menšin nebo uprchlíků, kdy agentury prokazatelně velmi často kořistí z těchto skupin lidí.

Podle soudkyně je jasné, že Petr Štrunc vlastní objekty, v nichž byly nebo jsou provozované služby ubytovacího typu. „Je jedno, jestli to nazveme ubytovnami nebo byty,“ prohlásila.

Podle soudkyně musel být Petr Štrunc jako majitel nemovitosti minimálně srozuměný s tím, že pronajímá svůj objekt někomu, kdo tam poskytuje ubytovací služby. „A o kom se mimo jiné opakovaně v médiích psalo jako o subjektu, který kořistí z poskytování služby sociálně slabým skupinám,“ uvedla.

Soudkyně uznala, že Jurečkův výrok ke Štruncovi byl kritický, ale nepřekročil únosnou mez tolerovatelnou v rámci veřejné debaty. „Mám za to, že žalobce (Štrunc pozn. red.) v postavení veřejně známé osoby, musí být schopen takovou kritiku unést a akceptovat, protože je jasné, že jako veřejně známá osoba bude součástí veřejných debat,“ prohlásila soudkyně. Vyjádřila přesvědčení, že tento případ se neměl dostat do fáze soudního řízení.

