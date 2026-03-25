Padělal loga od Škody po SpongeBoba, za potisky zboží muže potrestal soud

Petr Ježek
  13:07
Do jakého hrnečku jste si dnes udělali ranní kávu? Jestli je na něm logo vaší oblíbené automobilky, možná je to jeden z více než dvaceti tisíc hrnků, které vznikly v dílně osmatřicetiletého Michala Pelce. Muž kvůli nim, ale i tričkům, polštářům, čepicím a kraťasům skončil před trestním soudem. Všechny potisky totiž roky dělal nelegálně, neměl povolení od držitelů ochranných známek a zboží pak prodával na internetu.

„Ano, jsem vinen, souhlasím s popisem skutku i právní kvalifikací,“ prohlásil stručně muž z Domažlic, který v soudní síni uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu.

Samosoudkyně Okresního soudu Plzeň-město Bohdana Kučerová pak schválila dohodnutý podmínečný tříletý trest s pětiletou zkušební dobou zpřísněnou o dohled probačního úředníka. Státu musí odsouzený zaplatit ještě 20 tisíc korun.

Rozsudek je pravomocný, obžalovaný i státní zástupce se na místě vzdali práva na odvolání. Za porušení autorských práv a práv k ochranným známkám hrozilo Pelcovi až osm let vězení.

Podle státního zástupce Michala Klímy obžaloba zdokumentovala 24 218 prodaných kusů zboží porušujících autorská práva a ochranné známky prostřednictvím internetového obchodu, který byl sice psaný na někoho jiného, ale ve skutečnosti ho plně obhospodařoval právě obžalovaný.

Obžaloba uvedla, že kromě 137 kusů převážně hrnků s logem firmy Jawa prodal 1 200 kusů s logy Mercedes Benz a AMG, 329 jich mělo logo Zetor, s logem Scania jich prodal 1 397, více než 500 bylo s logem Dacie, tisíce se škodovkou včetně jejího sloganu, třinácti zájemcům splnil požadavek na logo předchůdce škodovácké automobilky, tedy značky Laurin a Klement.

Michal Pelc u Okresního soudu Plzeň-město. (25. března 2026)
Muž prodával hrnečky, trička, mikiny, kšiltovky, polštářky, cestovní lahve a další věci, které opatřil logy známých firem.
Obžalovaný ale ve své podnikavosti zabrousil i do světa hudby, logo kapely Iron Maiden neoprávněně použil v 75 případech, znak fotbalového klubu Manchester City 34krát, postavičku z kresleného seriálu SpongeBob v 352 případech. „Zástupci držitelů ochranných známek ho opakovaně kontaktovali, aby je přestal používat,“ podotkl v obžalobě Klíma.

Podle policistů muž inkasoval od zákazníků statisíce korun. Rozhodnutím soudu přijde o všechny stroje, na kterých nejméně dva roky tvořil nelegální předměty.

Držitelé ochranných známek škodu dohromady vyčíslili na částku výrazně přesahující sumu 10 milionů korun. Protože ale své požadavky přesně nespecifikovali, soudkyně jim nepřiznala žádnou finanční náhradu. Pokud budou chtít nějaké odškodnění, budou muset zástupci firem podat sami žaloby přímo na Pelce a soudit se s ním o odškodnění.

Padělal loga od Škody po SpongeBoba, za potisky zboží muže potrestal soud

