Urostlého muže, který je o více než hlavu vyšší než jeho strážci, přivezla eskorta z výkonu trestu. Aktuálně si podle svých slov odpykává trest za vydírání. V roce 2000 byl M. A. (plné jméno neuvádíme kvůli ochraně obětí, nyní už bývalé manželky a jejích dětí - pozn. red.) ještě pod jiným jménem odsouzený za vraždu.
Podle státního zástupce Milana Pózela zažívala nyní téměř padesátiletá žena psychické a fyzické útrapy bezmála čtyři roky nejen na Sokolovsku, ale také při několikaměsíčním pobytu rodiny na ostrově Džerba.
„Bez zjevné příčiny poškozenou napadal údery rukou i kopy, házel po ní různé předměty a vulgárně jí nadával i v případech, kdy odmítala sex,“ uvedl státní zástupce.
„Na podzim 2020 přišel za poškozenou do ložnice, chytil ji za krk a blíže nezjištěným předmětem ji píchl mezi pravou lopatku a páteř, což doprovodil slovy: Teď jsem tě předávkoval heroinem a do rána chcípneš! Poškozená cítila, že jí byla do těla vpravena neznámá látka, po které jí těžkly ruce a nohy. Paralyzovaná a ve strachu, že zemře, nakonec usnula. Ráno se cítila vláčná jako po prášku na spaní, ošetření nevyhledala,“ popsal žalobce jeden z řady případů.
Souzený muž všechna obvinění striktně odmítá. „Když jsem slyšel, co se tu čte, je mi z toho ouvej. Jsem věřící, ve výkonu trestu jsem vystudoval teologii. Nechtěl jsem financovat její dluhy, ale ona byla jako utržená ze řetězu. Ona snad kromě měsíce a půl nepracovala, z práce ji vyhodili na hodinu. Já jsem chodil do práce, doma dělal všechno, děti mi říkaly mámo. Ona si vymýšlela výlety po Evropě, dlouhé dovolené, všechno jsem platil. Když spadla do drog, už jsem s ní nechtěl spát. Byla promiskuitní. Nátlak jsem na ni dělal, ale jen aby se šla léčit, ale nechtěl jsem z ní udělat blázna,“ tvrdí souzený muž.
Dovolená jako odvykačka, tvrdí obžalovaný
Na Džerbu podle jeho slov jela rodina na tři měsíce. Nejprve měsíc bydleli v domě v soukromí, pak zaplatil na další dva měsíce all exclusive pobyt v apartmánu hotelu.
„Džerbu jsem pro ni bral jako odvykačku. Tam se chodí za jednu tabletu extáze na pět let do vězení. Ona po měsíci, kdy jsme bydleli na ostrově v soukromém v domě, chtěla do hotelu. Drogy tam nahradila alkoholem, už v 11 hodin dopoledne byla pod parou,“ tvrdí souzený muž, který jakékoli fyzické i psychické napadání nyní už bývalé manželky striktně odmítá.
Podle spisu se ale u ženy rozvinul depresivní syndrom a stále má kvůli tomu problémy. Bere antidepresiva, bojí se míst, kde je větší množství lidí.
Za těžké ublížení na zdraví a dlouhodobé týrání osoby žijící ve společném obydlí hrozí muži až 12 let vězení.
Z oficiálních policejních statistik vyplývá, že policisté loni řešili v celé republice 535 případů domácího týrání. Z nich bylo 28 v Plzeňském kraji a 14 v kraji Karlovarském.