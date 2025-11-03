Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Petr Ježek
  15:31
Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen několik skutků z obsáhlé obžaloby proti devětačtyřicetiletému muži ze Sokolovska, který v pondělí začal projednávat senát Krajského soudu v Plzni.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Urostlého muže, který je o více než hlavu vyšší než jeho strážci, přivezla eskorta z výkonu trestu. Aktuálně si podle svých slov odpykává trest za vydírání. V roce 2000 byl M. A. (plné jméno neuvádíme kvůli ochraně obětí, nyní už bývalé manželky a jejích dětí - pozn. red.) ještě pod jiným jménem odsouzený za vraždu.

Podle státního zástupce Milana Pózela zažívala nyní téměř padesátiletá žena psychické a fyzické útrapy bezmála čtyři roky nejen na Sokolovsku, ale také při několikaměsíčním pobytu rodiny na ostrově Džerba.

„Bez zjevné příčiny poškozenou napadal údery rukou i kopy, házel po ní různé předměty a vulgárně jí nadával i v případech, kdy odmítala sex,“ uvedl státní zástupce.

Muž ze Sokolovska podle státního zástupce dlouhodobě týral manželku. Už dříve si odpykal trest za vraždu. (3. listopadu 2025)
Muž ze Sokolovska podle státního zástupce dlouhodobě týral manželku. Už dříve si odpykal trest za vraždu. (3. listopadu 2025)
Muž ze Sokolovska podle státního zástupce dlouhodobě týral manželku. Už dříve si odpykal trest za vraždu. (3. listopadu 2025)
Muž ze Sokolovska podle státního zástupce dlouhodobě týral manželku. Už dříve si odpykal trest za vraždu. (3. listopadu 2025)
4 fotografie

„Na podzim 2020 přišel za poškozenou do ložnice, chytil ji za krk a blíže nezjištěným předmětem ji píchl mezi pravou lopatku a páteř, což doprovodil slovy: Teď jsem tě předávkoval heroinem a do rána chcípneš! Poškozená cítila, že jí byla do těla vpravena neznámá látka, po které jí těžkly ruce a nohy. Paralyzovaná a ve strachu, že zemře, nakonec usnula. Ráno se cítila vláčná jako po prášku na spaní, ošetření nevyhledala,“ popsal žalobce jeden z řady případů.

Souzený muž všechna obvinění striktně odmítá. „Když jsem slyšel, co se tu čte, je mi z toho ouvej. Jsem věřící, ve výkonu trestu jsem vystudoval teologii. Nechtěl jsem financovat její dluhy, ale ona byla jako utržená ze řetězu. Ona snad kromě měsíce a půl nepracovala, z práce ji vyhodili na hodinu. Já jsem chodil do práce, doma dělal všechno, děti mi říkaly mámo. Ona si vymýšlela výlety po Evropě, dlouhé dovolené, všechno jsem platil. Když spadla do drog, už jsem s ní nechtěl spát. Byla promiskuitní. Nátlak jsem na ni dělal, ale jen aby se šla léčit, ale nechtěl jsem z ní udělat blázna,“ tvrdí souzený muž.

Dovolená jako odvykačka, tvrdí obžalovaný

Na Džerbu podle jeho slov jela rodina na tři měsíce. Nejprve měsíc bydleli v domě v soukromí, pak zaplatil na další dva měsíce all exclusive pobyt v apartmánu hotelu.

„Džerbu jsem pro ni bral jako odvykačku. Tam se chodí za jednu tabletu extáze na pět let do vězení. Ona po měsíci, kdy jsme bydleli na ostrově v soukromém v domě, chtěla do hotelu. Drogy tam nahradila alkoholem, už v 11 hodin dopoledne byla pod parou,“ tvrdí souzený muž, který jakékoli fyzické i psychické napadání nyní už bývalé manželky striktně odmítá.

Podle spisu se ale u ženy rozvinul depresivní syndrom a stále má kvůli tomu problémy. Bere antidepresiva, bojí se míst, kde je větší množství lidí.

Za těžké ublížení na zdraví a dlouhodobé týrání osoby žijící ve společném obydlí hrozí muži až 12 let vězení.

Z oficiálních policejních statistik vyplývá, že policisté loni řešili v celé republice 535 případů domácího týrání. Z nich bylo 28 v Plzeňském kraji a 14 v kraji Karlovarském.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

Pisoáry na zmodernizovaném Hlavním nádraží v Plzni jsou zbrusu nové, designově pěkné a čisté. Mají však jednu chybičku. Dámy, které se vracejí z toalet, mohou snadno zahlédnout pány při ´akci´....

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Z boha šaška je Joker. Za výhrůžky soudci sektář z Plas nesmí vystupovat ve videích

Okresní soud v Tachově ve čtvrtek odpoledne potrestal zakladatele sekty v Plasích na Plzeňsku Lukáše Stančíka podmínkou s dohledem. Navíc se nesmí objevovat v internetových videích. Tentokrát mu...

Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen...

3. listopadu 2025  15:31

Zdrogovaný řidič se zákazem řízení skončil s autem v kotrmelcích, dva vážně zranění

Při nehodě u Spáleného Poříčí na Plzeňsku se o víkendu vážně zranil šofér, který na rovince vyjel ze silnice a několikrát obrátil auto přes střechu. Jak se později ukázalo, jel pod vlivem drog a před...

3. listopadu 2025  10:40

Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

Emoce s ním cloumaly jako severák, drsnou ligovou porážku s Plzní ztěžka vydýchával. Trenéra teplických fotbalistů Zdenka Frťalu v nedělním zápase nadzvedly některé výroky rozhodčích. „Je mi kluků...

3. listopadu 2025  9:58

V zoo uhynul nosorožec indický Baabuu, očekává se ale narození jeho potomka

Plzeňská zoologická zahrada přišla o jedno ze vzácných zvířat. Uhynul nosorožec indický Baabuu, kterého zhruba měsíc trápily zdravotní potíže. Ačkoliv se mu dostalo veterinární péče, v pátek...

3. listopadu 2025  9:46

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

Drink s ovocně-zeleninovým nádechem. Plzeňský barman vyhrál evropskou soutěž

Martin Vogeltanz z Plzně se jako jediný Čech účastnil evropského barmanského šampionátu, který se na konci října uskutečnil na výletní lodi plující z Itálie, přes Španělsko, Francii a zpět. V...

2. listopadu 2025  9:11

Na Rokycansku odhalili památník veteránovi, který osvobozoval Plzeň

Památník v Kříších na Rokycansku byl v sobotu odhalen veteránovi z druhé světové války Earlovi Ingramovi. Nachází se v místech, kudy vedla demarkační linie a kde na konci války sloužil. Za zřízením...

1. listopadu 2025  17:25

Šeflovo tiché odcházení. Už nemělo smysl dál pokračovat, říká zkušený plavec

Bylo to odcházení bez sentimentu, fanfár či velkých gest. Český plavec Jan Šefl potichu a postupně uzavřel profesionální kariéru. Na Plzeňských sprintech, kde v minulosti nespočetkrát slavil...

1. listopadu 2025  12:11

Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez...

1. listopadu 2025  8:34

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dobré podnikatelské roky narušuje letošek, nových firem vzniklo v kraji méně

Zlínský a Olomoucký kraj leží v sousedství. Ovšem podle aktuálních statistik na opačných koncích tabulky, pokud jde o meziroční srovnání nově vzniklých firem za prvních devět letošních měsíců....

31. října 2025  15:44

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.