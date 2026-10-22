Samosoudkyně Martina Soudková nakonec potrestala šestačtyřicetiletého muže peněžitým trestem 30 tisíc korun za nebezpečné vyhrožování, podněcování k nenávisti a také trestný čin popírání, schvalování a ospravedlňování genocidia.
Dnešní rozsudek je pravomocný. Státní zástupkyně i obžalovaný se okamžitě vzdali práva na odvolání. Až muž částku zaplatí, bude mít zase čistý trestní rejstřík.
„Ukrajina je zlo a to musí být eliminováno, ne-li zrušeno. Na Ukrajinu bych poslal všechny od nás, kteří Ukrajince podporují. Dělejte vše, aby se tu Ukrajinci necítili pohodlně, nejlépe, aby se tu báli zůstávat, aby svištěli zpět do toho svýho fašistickýho humusu. Moc se tu zabydlují, švábi,“ napsal mimo jiné v jednom ze 34 příspěvků mezi jarem 2022 a říjnem 2023, kvůli kterým skončil před soudem.
Obavy je třeba vyjadřovat bez výhrůžek a útoků na lidi podle jejich národnosti
Nyní před soudem, když soudkyně postupovala bod po bodu obžaloby a u každého příspěvku chtěla slyšet, co jím muž skutečně mínil, obžalovaný svá tehdejší slova mírnil. „Napříště se vyvaruji výhrůžných a urážlivých formulací, svůj nesouhlas chci vyjadřovat s respektem k právům ostatních národností a vůbec k lidem. Uvědomuji si, že závažné obavy je třeba vyjadřovat bez výhrůžek a paušálních útoků na lidi podle jejich národnosti,“ shrnul dnes Marek u Okresního soudu Plzeň-jih.
Zdůrazňoval, že je mu líto obyčejných lidí, kteří musí zažívat válku.
V jednom z příspěvků v minulosti také uvedl, že by Ukrajina měla být vymazaná ze Země, a že stojí za Ruskem. „Uznávám, že tohle jsem přehnal. Myslel jsem Ukrajinu fašistickou a banderovskou. Těm, kteří tuhle ideologii veřejně podporují, přeji, aby zažili válku. Ti, kteří o tom píší, nemají představu, co by to pro nás mohlo být. Babička mi vyprávěla, co banderovci dělali u nás na konci války,“ mírnil teď před soudem své původní komentáře.
Kvůli plánované gigafactory u Plzně si nebral servítky ani s tehdejším předsedou vlády Petrem Fialou. V komentáři na profil se jménem Petr Fiala napsal, že mu „ufikne hlavu“.
„Zasloužíš si to i s Rakušanem, Pekarovou a ta sv..ě Černochová jakbysmet, protože jestli dál budete kur..t naši zemi, skončíte na kandelábru,“ napsal do diskuze k zamýšlené továrně na vývoj a výrobu baterií do elektrických aut.
„Ani jsem nevěřil, že by za tímhle profilem mohl být premiér, vždyť se stejným jménem jich tam bylo ještě dalších šest. Nemohlo jít o vyhrožování veřejnému činiteli. Vždyť Fiala tehdy arogantně řekl, že se s lidma nebude bavit. Na konci příspěvku jsem přece upozorňoval, že nepíšu přímo na profilu Petra Fialy. Tehdy ve mně bouchly saze,“ řekl nyní obžalovaný.
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Ufiknu ti hlavu, psal Fialovi. Za výhrůžky i proruské komentáře dostal muž podmínku
Před rokem od soudu odcházel s podmíněným trestem, po zrušení verdiktu odvolacím soudem samosoudkyně dospěla k závěru, že za výhrůžky postačí peněžitý trest, který nyní navrhovala i státní zástupkyně.
„Nebyl důvod k této změně nepřistoupit. Od posledního rozhodnutí uplynul více než rok, rejstřík přestupků i trestní rejstřík má pan obžalovaný stále čistý. Pokud by platil původní rozsudek, dnes by měl podstatnou část tehdy určené zkušební doby za sebou. Peněžitý trest ve výši 30 tisíc korun považuji za dostačující. Pan obžalovaný před soudem projevil určitou sebereflexi, že se nemůže vyjadřovat tak, jako v letech 2022 a 2023, že musí vážit slova. To je ve vašem přístupu výrazná změna,“ vysvětlila soudkyně.