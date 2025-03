Po pádu z 11. patra zemřela na plzeňském sídlišti žena se psem, patrně skočila

Za čtvrteční bodnutí nožem do břicha svého soka v plzeňském parku obvinili policisté z pokusu o vraždu 54letého muže. Soudce vzal v neděli obviněného do vazby. Muži, který už má zkušenosti s pobytem...

Vydej se za poznáním do Japonska, nabízí studentům program Gymnázium a SOŠ Rokycany se v roce 2025 zapojí do projektu Dress Up and Stay Home, jehož cílem je podpořit mladé lidi, aby se cíleně zajímali o globální trendy ve vědě a technice, ale i o jejich...