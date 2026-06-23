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Narkoman ubodal bratra a v těle otce zlomil nůž. Žalobce žádá vězení i detenci

Petr Ježek
  11:31
Tomáš B. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni v doprovodu...

Tomáš B. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni v doprovodu ošetřovatelů Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. (23. června 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Tomáš B. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni v doprovodu...
Tomáš B. v budově Krajského soudu v Plzni za doprovodu ošetřovatelů...
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Na lavičce, nedaleko domu, kde mladík zemřel násilnou smrtí, vzniklo malé...
17 fotografií
Marně odborníci varovali devětadvacetiletého Tomáše B. z Plzně, aby přestal brát drogy. Předloni 19. listopadu po dávce pervitinu ztratil veškeré zábrany. Po hádce ubodal podle obžaloby mladšího bratra a těžce zranil otce, ve kterém zlomil jeden z kuchyňských nožů. Státní zástupce v úterý muže obžaloval z opilství, podle závěru znalců byl při činu nepříčetný.

Obžaloba pro něj požaduje šest let vězení a po odpykání trestu následný převoz do zabezpečovací detence. Projednávání případu v úterý skončilo u Krajského soudu v Plzni přečtením obžaloby. Poté, co státní zástupce obžalovaného upozornil, že by jeho čin mohl být překvalifikovaný i na mnohem přísnější vraždu a pokus o vraždu. Tam je sazba 15 až 20 let nebo i výjimečný trest.

Tomáš B. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni v doprovodu ošetřovatelů Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. (23. června 2026)
Tomáš B. v budově Krajského soudu v Plzni za doprovodu ošetřovatelů Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. (23. června 2026)
Tomáš B. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni v doprovodu ošetřovatelů Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. (23. června 2026)
Kriminalisté vyšetřují v Plzni na Slovanech vraždu a pokus o vraždu. Po hádce zaútočil muž na svého bratra a otce. Mladší z dvojice zemřel. (20. listopadu 2024)
17 fotografií

Advokátka po poradě s Tomášem B. řekla, že podle jejího názoru taková změna kvalifikace neodpovídá, ale i tak si vyžádali čas na přípravu obhajoby za této nové situace. Soud tak bude pokračovat až po prázdninách.

Tomáše B. odvezli ošetřovatelé ze soudu zpátky do psychiatrické nemocnice, kde je od krvavého zločinu.

Obžaloba popsala, že Tomáš B. měl už před útokem na bratra a otce mnoho zkušeností s tím, jak droga dokáže změnit jeho chování. „Před 19. listopadem 2024 opakovaně a vědomě konzumoval pervitin, i když ho lékaři opakovaně upozorňovali, aby se konzumace zdržel. Navzdory předchozím zkušenostem se 19. listopadu přivedl pervitinem do stavu toxické psychózy, tedy duševní poruchy, v jejímž důsledku vymizela schopnost ovládat své jednání,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr.

V otci zlomil jeden z nožů

Když měl muž 19. listopadu v sobě drogu, nejprve svého otce zasáhl pěstí do oka. Otce se zastal Tomášův mladší bratr Matěj, mezi sourozenci začala strkanice.

„Když mladší bratr slyšel hluk, vyběhl ze svého pokoje. Obviněný vykřikl: ‚Tak vy jste na mě dva!‘ U kuchyňské linky se mu podařilo do každé ruky uchopit po noži a těmi pak velkou intenzitou útočil proti oběma mužům, na jejich horní poloviny těla. Matěje bodl do krku, kdy došlo k částečnému přetětí hrdelní žíly a krční tepny a k poranění plíce,“ popsal státní zástupce.

Zabil bratra, pobodal otce, přitom byli bezproblémoví, tvrdí v domě tragédie

Další zásahy nožem směřovaly do hrudníku, kde došlo mimo jiné k přerušení chrupavek u žeber a jedna rána pronikla až k pohrudnici. Bezprostřední příčinou smrti třiadvacetiletého bratra obžalovaného bylo rychlé vykrvácení. Otec přežil velké množství bodných ran, které naštěstí nebyly hluboké a nezasáhly životně důležité orgány. V těle otce útočník dokonce zlomil jeden z nožů.

„V bodném kanálu v podkoží byl nalezen nůž bez rukojeti o délce čepele asi 10 centimetrů a šířce dva až 2,5 centimetru,“ upřesnil státní zástupce. Po ranách pěstí lékaři zjistili u napadeného staršího muže ještě dvě zlomeniny v obličeji.

Ještě v průběhu křiku a krvavé řežby volali lidé z obytného domu, kde se vše dělo, policii a záchranku. Jeden z pobodaných vyběhl podle krvavých stop z bytu na chodbu a snažil se schovat u dveří bytu v nejvyšším patře. Kaluže krve na zemi i dveřích a červené stříkance na zdech chodby to dokazovaly ještě druhý den.

Plzeňan podezřelý z vraždy bratra a pobodání otce je zavřený na psychiatrii

V parku na Jiráskově náměstí (nedaleko budovy, kde došlo k tragédii, pozn. red.) se den po činu sešli kamarádi zemřelého mladíka. Na jednu z laviček postavili svíčky a jeho fotografie. K události se tehdy nechtěli vyjadřovat.

20. listopadu 2024

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