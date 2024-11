Plzeňan podezřelý z vraždy bratra a pobodání otce je zavřený na psychiatrii

„Sedmadvacetiletý podezřelý muž byl vzhledem ke svému psychickému stavu nedobrovolně hospitalizovaný v nemocničním zařízení a v současné době není možné s ním provádět úkony trestního řízení,“ uvedla mluvčí Brožová.

Dodala, že prověřování případu nadále pokračuje, kriminalisté provádějí řadu procesních úkonů a zatím tedy nikoho neobvinili.

Podle svědka, který byl v úterý večer v domě, kde se tragédie stala, šlo o bezproblémovou rodinu. Proč muž zaútočil nožem na svého bratra a otce, není doposud jasné. Policisté pouze uvedli, že krveprolití předcházela hádka. Zda na chování útočníka měly vliv například drogy, nechtěla policejní mluvčí komentovat.

Zdravotní stav podezřelého budou nyní zkoumat znalci z oboru psychiatrie, kteří by měli určit, zda byl v době páchání činu příčetný a zda je tedy trestně odpovědný. V opačném případě by skončil v detenčním zařízení a kriminalisté by případ odložili.

Oznámení o napadení dvou mužů v bytě v Plzni na Slovanech přijali policisté na lince 158 v úterý kolem 20. hodiny.

„Na místo vyjelo několik hlídek policie. Vyšlo najevo, že sedmadvacetiletý muž po předchozí slovní rozepři se svým otcem a bratrem na oba dva zaútočil nožem, kdy bratrovi způsobil takové zranění, že se ho přes vysoce odbornou lékařskou péči nepodařilo resuscitovat. Otec byl ve vážném stavu převezen do nemocnice,“ popsala Brožová.

Podezřelého na místě policisté zadrželi a zahájili úkony pro podezření ze spáchání vraždy a pokusu o vraždu. U usmrceného muže nařídili soudní pitvu.