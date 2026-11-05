Nově bude do systému placeného stání na Slovanech zahrnuto zhruba 75 parkovacích míst ve dvou lokalitách – ve vnitrobloku za domy v Táborské a Koterovské ulici a v části Habrmannovy ulice.
„Reagujeme na podněty lidí, kteří v lokalitě bydlí a dlouhodobě se potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Chceme, aby systém parkování lépe odpovídal potřebám místních obyvatel a aby tak měli větší šanci zaparkovat v blízkosti svého bydliště. V tomto případě jde o relativně menší rozšíření, které však zahrne desítky stání a může pomoci lépe uspořádat parkování v okolí bytových domů,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.
Placené zóny mají zlepšovat podmínky pro rezidenty v dotčených lokalitách, kde pak v důsledku zpoplatnění vzniká víc míst pro místní, kteří mají možnost získat cenově výhodné předplatné. Roční předplatné na jedno vozidlo rezidenty stojí tisíc korun, na druhé auto už pět tisíc a na každé další 10 tisíc korun.
Zóny placeného parkování, které se původně týkaly centra města, se postupně zavádějí v dalších oblastech Plzně.
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Plzeň rozšíří zóny s placeným parkováním, změny čekají i rezidenční karty
Podle Ondřeje Vohradského ze Správy veřejného statku města Plzně se při úpravách parkovacího režimu zohledňuje situace v jednotlivých částech města a potřeby lidí, kteří v nich žijí. „Rozšiřování zón placeného stání je jedním z nástrojů, jak organizovat parkování ve vytížených obytných oblastech a zvýhodnit dlouhodobé parkování rezidentů,“ sdělil.
Ondřej Vohradský řekl, že je navrženo rozšíření placeného parkování na Slovanech od Částkovy ulice až ke Slovanské aleji. Tvrdí, že pokud budou v rozpočtu města peníze na parkovací automaty, pak se to v příštím roce uskuteční. Vynechaný by byl zatím blok v oblasti Jiráskova náměstí, které čeká celková rekonstrukce. „A myslím, že se rozšiřování pohne také na Borech,“ konstatoval.
Vedení městského obvodu Slovany o rozšíření oblasti placeného parkování usiluje už řadu let. „My to pořád připomínáme, už je k tomu všechno naplánováno a nakresleno. A doufám, že v roce 2027 to vyjde,“ prohlásil místostarosta Slovan Václav Cinádr.
Starosta centrálního městského obvodu Plzeň 3 David Procházka si také zvětšení oblasti placeného parkování přeje. „U nás je o to zájem dlouhodobý. Už před lety jsme schvalovali požadavek, aby se parkovací zóna rozšířila na celé Bory včetně sídliště a postupně stejným způsobem i ve Skvrňanech. Pro nás je prioritní, aby v těch oblastech zaparkovali naši rezidenti a lidé, kteří dojíždějí, by využívali odstavní parkoviště,“ řekl.