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Plzeň rozšířila zóny placeného parkování na Slovanech. Chystají se další

Jaroslav Nedvěd
  9:28
Systém placeného stání na Slovanech je nově ve vnitrobloku za domy v Táborské a...

Systém placeného stání na Slovanech je nově ve vnitrobloku za domy v Táborské a Koterovské ulici a v části Habrmannovy ulice. (3. listopadu 2026) | foto: Tereza Marxová

Od začátku listopadu Plzeň zvětšila zónu placeného parkování v městském obvodu...
Automat na parkování v Plzni na Slovanech. (3. listopadu 2026)
Od začátku listopadu Plzeň zvětšila zónu placeného parkování v městském obvodu...
Od začátku listopadu Plzeň zvětšila zónu placeného parkování v městském obvodu...
6 fotografií
Od začátku listopadu Plzeň zvětšila zónu placeného parkování v městském obvodu Slovany. Tam se parkovací zóna Petrohrad rozšířila o další místa v okolí obytných domů. Zástupci města tvrdí, že tak vycházejí vstříc přání lidí, kteří v oblasti bydlí. V příštím roce by se placená zóna na Slovanech mohla rozšířit až ke Slovanské aleji a je možné výraznější rozšíření také na Borech a ve Skvrňanech.

Nově bude do systému placeného stání na Slovanech zahrnuto zhruba 75 parkovacích míst ve dvou lokalitách – ve vnitrobloku za domy v Táborské a Koterovské ulici a v části Habrmannovy ulice.

„Reagujeme na podněty lidí, kteří v lokalitě bydlí a dlouhodobě se potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Chceme, aby systém parkování lépe odpovídal potřebám místních obyvatel a aby tak měli větší šanci zaparkovat v blízkosti svého bydliště. V tomto případě jde o relativně menší rozšíření, které však zahrne desítky stání a může pomoci lépe uspořádat parkování v okolí bytových domů,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Systém placeného stání na Slovanech je nově ve vnitrobloku za domy v Táborské a Koterovské ulici a v části Habrmannovy ulice. (3. listopadu 2026)
Od začátku listopadu Plzeň zvětšila zónu placeného parkování v městském obvodu Slovany. Tam se parkovací zóna Petrohrad rozšířila o další místa v okolí obytných domů. (3. listopadu 2026)
Automat na parkování v Plzni na Slovanech. (3. listopadu 2026)
Od začátku listopadu Plzeň zvětšila zónu placeného parkování v městském obvodu Slovany. Tam se parkovací zóna Petrohrad rozšířila o další místa v okolí obytných domů. (3. listopadu 2026)
6 fotografií

Placené zóny mají zlepšovat podmínky pro rezidenty v dotčených lokalitách, kde pak v důsledku zpoplatnění vzniká víc míst pro místní, kteří mají možnost získat cenově výhodné předplatné. Roční předplatné na jedno vozidlo rezidenty stojí tisíc korun, na druhé auto už pět tisíc a na každé další 10 tisíc korun.

Zóny placeného parkování, které se původně týkaly centra města, se postupně zavádějí v dalších oblastech Plzně.

Plzeň rozšíří zóny s placeným parkováním, změny čekají i rezidenční karty

Podle Ondřeje Vohradského ze Správy veřejného statku města Plzně se při úpravách parkovacího režimu zohledňuje situace v jednotlivých částech města a potřeby lidí, kteří v nich žijí. „Rozšiřování zón placeného stání je jedním z nástrojů, jak organizovat parkování ve vytížených obytných oblastech a zvýhodnit dlouhodobé parkování rezidentů,“ sdělil.

Ondřej Vohradský řekl, že je navrženo rozšíření placeného parkování na Slovanech od Částkovy ulice až ke Slovanské aleji. Tvrdí, že pokud budou v rozpočtu města peníze na parkovací automaty, pak se to v příštím roce uskuteční. Vynechaný by byl zatím blok v oblasti Jiráskova náměstí, které čeká celková rekonstrukce. „A myslím, že se rozšiřování pohne také na Borech,“ konstatoval.

Vedení městského obvodu Slovany o rozšíření oblasti placeného parkování usiluje už řadu let. „My to pořád připomínáme, už je k tomu všechno naplánováno a nakresleno. A doufám, že v roce 2027 to vyjde,“ prohlásil místostarosta Slovan Václav Cinádr.

Starosta centrálního městského obvodu Plzeň 3 David Procházka si také zvětšení oblasti placeného parkování přeje. „U nás je o to zájem dlouhodobý. Už před lety jsme schvalovali požadavek, aby se parkovací zóna rozšířila na celé Bory včetně sídliště a postupně stejným způsobem i ve Skvrňanech. Pro nás je prioritní, aby v těch oblastech zaparkovali naši rezidenti a lidé, kteří dojíždějí, by využívali odstavní parkoviště,“ řekl.

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