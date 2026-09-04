Parkovací dům má tři podlaží pod zemí a pět podlaží nadzemních. Zajíždět do budovy se bude ze Slovanské aleje.
Základní hodinová sazba za parkování v čase od 7 do 19 hodin je stanovena na 10 korun za hodinu.
„Parkovací dům je podmínkou pro bytovou výstavbu, která tu na Světovaru vzniká. Primárně má řešit potřeby rezidentů a uživatelů areálu, ale věřím, že poslouží i dalším obyvatelům Slovan a návštěvníkům Plzně. Jako placené parkování pro veřejnost budou vyčleněna tři podzemní podlaží s celkovou kapacitou 130 míst,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.
Tvrdí, že snahou radnice je, aby podobná velkokapacitní parkoviště v dalších letech vznikala v Plzni v každém větším městském obvodě. Připomenul, že v parkovacím domě jsou místa i pro eletromobily a nabíječky pro ně. Všechna stání budou placená.
Za stavbu, která začala na jaře roku 2024, zaplatilo město téměř 247 milionů korun. Nosnou konstrukci parkovacího domu tvoří železobetonový skelet s monolitickými obvodovými stěnami. Střecha je zelená.
|
Zájem o parkování v novém domě Atom byl malý, město snížilo cenu na polovic
Režim placeného parkování je nastaven tak, že tři podzemní podlaží určená jako placené parkování pro veřejnost budou kombinací krátkodobého parkování s parkovacím lístkem a dlouhodobého parkování na předplatné minimálně na měsíc. Šest nadzemních podlaží poslouží především pro potřeby TechToweru.
Než se využije celá kapacita, jež souvisí s výstavbou dalších fází areálu TechTower, je možné i do této části parkovacího domu umístit dlouhodobé parkování na předplatné.