K události vyjížděli policisté v pátek dopoledne. Z bytu obytnému domu na Koterovské třídě byla hlášená střelba.
„Jednatřicetiletý muž zemřel na následky střelného poranění. Pravděpodobně spáchal sebevraždu legálně drženou zbraní,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Policisté nařídili soudní pitvu.
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Kromě policistů na místě zasahovala také záchranná služba. Muži už ale nedokázali pomoci.
„Měl zranění neslučitelná se životem a lékař už jen konstatoval smrt. Na místo jsme povolali koronera,“ informoval za záchranáře Tomáš Bouček.