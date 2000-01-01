Plzeň od pátku žije Slavnostmi svobody. Ani letos na oslavách 81. výročí osvobození města na konci druhé světové války americkými a belgickými vojáky nechyběl tradiční Convoy of Liberty.
Convoy of Liberty bývá vyvrcholením plzeňských oslav osvobození. Historickou vojenskou techniku, která projíždí městem, si každoročně nenechají ujít tisíce lidí.
Nedělní přehlídka kolem 300 vojenských historických vozidel odstartovala v 11 hodin dopoledne ze Sukovy ulice na Borech a po Klatovské třídě se vydala co centra Plzně, projela sady Pětatřicátníků a Tyršovou ulicí, odkud technika odjížděla zpět do kempů.
Koloně vévodily tanky. Do Plzně se po delší pauze vrátil americký lehký tank M24 Chaffee, který doplní ikonický M4A4 Sherman George Thompson a stíhač tanků M36 Jackson.
Vůbec poprvé přijel na Slavnosti svobody 101letý americký veterán Gideon Kantor. Ten řekl, že se mu v Plzni líbí natolik, že by tu nejraději zůstal.
Druhým veteránem, který se v roce 1945 účastnil osvobozování jihozápadu Čech, je stoletý Joseph Thurmond. Ten byl členem 94. pěší divize.
V konvoji jeli i příbuzní veteránů, kteří se osvobozování Plzně účastnili. Kolona vozidel se často zastavovala, protože příbuzní dávali dětem bonbony či vlaječky.
Přehlídku pořádá město ve spolupráci s kluby vojenské historické techniky. V letošním roce se v konvoji představila technika 16. obrněná divize, Československé samostatné obrněné brigády a RAF.
Nechyběla také technika Military Car Clubu Plzeň a Klubu 3. armády a řada individuálně přihlášených majitelů techniky.
Mnozí vojáci si s dětmi podávali ruce, házeli jim bonbony a žvýkačky, nebo se s nimi fotili.
Z vozidel se ozývala americká hudba či provolávání slávy, že je konec války.
Nad konvojem, který trval 60 minut, přeletěly historické skvosty P-51D Mustang, Harvard Mk.II a Boeing B 75 Stearman.
Na přehlídku vojenské historické techniky se přišly podívat tisíce lidí. Někteří sledovali oslavy ze svých bytů.
Slavnosti svobody začaly v pátek a potrvají do středy. Oba století veteráni zůstanou v Plzni až do konce oslav.
81. oslavy konce války v Plzni zakončí ve středu od 10 hodin pietní akt u památníky Díky, Ameriko!
Americký veterán Gideon Kantor, člen 4. obrněné divize, si vybavil, jak dobré cukroví v roce 1945 v Československu ochutnal. „Tenkrát nám někdo dal na džíp koláč a byl výborný. Stejně dobrý dortík jsem ochutnal i teď. Máte je opravdu dobré,“ pochválil 101letý muž.
Stoletý veterán Joseph Thurmond je v Plzni spokojený. „Užívám si to tu. Těch poct co jsem tu dostal… nezasloužím si je, udělal jsem pro vás malinko, byl jsem jen malou součástí osvobození,“ řekl skromně veterán.
Plzeň od pátku žije Slavnostmi svobody. Ani letos na oslavách 81. výročí osvobození města na konci druhé světové války americkými a belgickými vojáky nechyběl tradiční Convoy of Liberty. Nedělní přehlídku 300 vojenských historických vozidel doplnily přelety dobových armádních letadel.
