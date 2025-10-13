Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

,
  14:46
Po necelých dvou letech jsou plzeňské Skvrňany opět odříznuty od tramvají. V pondělí začala velká rekonstrukce kolejiště pod centrálním autobusovým nádražím, tramvaje vyjíždějící ze Světovaru končí už v Sadech Pětatřicátníků. Autobusy náhradní dopravy budou do Skvrňan jezdit až do konce března příštího roku.

Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara není jiné řešení. „Současný stav trati je nevyhovující, tramvaje při průjezdu musí snižovat rychlost na 30 kilometrů za hodinu. V plánu je ozelenění tramvajového pásu,“ vypočítal Tolar.

Tramvajová trať od Sadů Pětatřicátníků až ke křižovatce se Skvrňanskou ulicí nyní připomíná spíše železniční trať uprostřed komunikace mezi silničními pásy. Pražce jsou klasicky ve štěrku a kolejiště není nijak zakryté. Když do něj omylem vjede auto, uvázne tam.

Až do konce března příštího roku budou místo tramvají jezdit na Skvrňany autobusy. V pondělí 13. října totiž začala rozsáhlá rekonstrukce kolejiště. (13. října 2025)
5 fotografií

Na rekonstrukci trati má stavební firma podle smlouvy 168 dnů. „V plánu je také úprava trakčního vedení, kabelových rozvodů, kanalizací, vodovodů a veřejného osvětlení. Součástí akce je i modernizace nástupních ostrůvků, komunikací a světelné signalizace, které zvýší komfort a bezpečnost provozu,“ shrnul první náměstek primátora Pavel Bosák.

Dělníci už v pondělí začali pracovat u přejezdu přes tramvajovou trať k centrálnímu autobusovému nádraží, rozkopaný bude úsek až k Palackého náměstí. Po dobu prvního měsíce rekonstrukce musejí s omezeními počítat i řidiči projíždějící po silnici podél staveniště. Obezřetní musejí být i chodci, protože budou zrušené některé přechody vedoucí přes koleje.

Letos jsou práce plánované do 12. prosince, další etapy budou pokračovat v příštím roce.

Ode dneška pendlují náhradní autobusy mezi náměstím Republiky a Skvrňany. Při cestě na sídliště je nástupní stanice v Solní ulici u hlavní pošty, pak autobusy vesměs kopírují trasu tramvajové linky.

Na auta uvázlá v tramvajových kolejích používají v Plzni plastové klíny

Ve Skvrňanech přijedou do Lábkovy ulice k nákupnímu centru – zajíždí do běžné zastávky linky 24, pokračují k železniční trati a po objetí bloku staví u konečné tramvají, odkud pokračují zpátky do centra města.

Z Přemyslovy ulice odbočují autobusy doprava do Palackého ulice a staví v občas používané tramvajové zastávce pod Synagogou. Dál jedou do Prešovské ulice a na náměstí Republiky. „Autobusy náhradní dopravy jsou označené 2A,“ uvedl Jakub Waas z Plzeňských městských dopravních podniků. Většina autobusových zastávek je umístěna na chodnících podél silnice v blízkosti stanic tramvají.

Autobusy přeplněné a v kolonách

První den výluky se ale neobešel bez komplikací. Nejhorší situace byla kolem osmé hodiny ráno, kdy autobusy musely stát v kolonách, což se tramvajím stát nemůže. Do náhradních autobusů se snažili vejít studenti, kteří jezdí do předních Skvrňan do soukromé hotelové školy a žáci soukromé Základní školy Martina Luthera, další studenti jezdí do zadních Skvrňan na Sportovní gymnázium a Střední odborné učiliště elektrotechnické. Dost žáků nejen z Plzně, ale i z okolí, navíc dojíždí i do sportovní 33. základní školy, která také sídlí v zadních Skvrňanech.

Někteří studenti z učiliště nebyli ve škole včas. Potvrdil to ředitel školy Jaroslav Černý. Přesné počty ale neznal.

Protože se do autobusu vejde méně lidí než do tramvaje, studenti se snažili do autobusu za každou cenu natlačit. Když pak zastavil v zastávce, musel dlouho čekat na to, až se mladí lidé po vystoupení některých cestujících natlačí zase zpět. Ne všichni studenti ale měli štěstí a museli čekat na další spoj. Ještě v 9 hodin měly náhradní autobusy osmiminutové zpoždění.

Mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro řekl, že v ranní špičce od půl osmé do osmé hodiny jezdily do Skvrňan autobusy po čtyřech minutách. „Brzdily je ale kolony, které se směrem do Skvrňan tvořily,“ poznamenal Vávro s tím, že kratší intervaly mít ale autobusy nemohou.

Nastínil i to, že když začíná výluka, první dny ji většinou problémy provázejí. „Pro případné změny potřebujeme mít data za minimálně jeden či dva celé dny, abychom zjistili, jak to na místě funguje. Takže situaci monitorujeme a zjišťujeme, jestli by se ještě něco nedalo zlepšit,“ popsal Vávro.

Připomněl ale, že u všech výluk se také většinou stává, že řidiči osobních automobilů si časem najdou jiné cesty, kudy jezdit do práce, a situace se i díky tomu uklidní.

Skončila oprava kolejiště na Skvrňanech, zastávky už nejsou v oblouku

„Z městského rozpočtu jsme na opravu tramvajové tratě do Skvrňan vyčlenili 136,4 milionu korun bez DPH a podařilo se nám jako zadavateli při výběrovém řízení dosáhnout toho, že rekonstrukce bude hotová za 168 dnů, tedy za půl roku. To je oproti předpokladu zkrácení o více než dva měsíce,“ uzavřel plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Naposledy byly Skvrňany pět měsíců bez tramvají v roce 2023. Od začátku prázdnin do konce listopadu tam město nechalo opravit 300 metrů dlouhý úsek trati i silnici v ulici Terezie Brzkové.

„Tramvajová trať do Skvrňan funguje 50 let. Nevím přesně, kolikrát za tu dobu byly vyměněné koleje, ale věřím, že po téhle poslední rekonstrukci vydrží mnoho let,“ uvedl při spouštění provozu 1. prosince 2023 náměstek primátora Tolar. Město tehdy za rekonstrukci zaplatilo 82,5 milionu korun.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Průtahy kolem nové čtvrti v Plzni neberou konce, Piráti chtějí nové referendum

Vize společnosti Ameside, že v centru Plzně mezi řekou Radbuzou a vlakovým nádražím vybuduje novou čtvrť s byty, obchody, kancelářemi i novou pěší zónou, se stále odsouvají. I když společnost po...

10. října 2025  16:29

Zarzycký se vzdá mandátu poslance, za Plzeň chce nadále bojovat jako primátor

Roman Zarzycký z ANO, který získal ve sněmovních volbách mandát poslance, bude i nadále zastávat funkci plzeňského primátora. Mandátu poslance se vzdá. V pátek to oznámil na sociální síti.

10. října 2025  13:13

