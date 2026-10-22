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Tramvaje do Skvrňan znovu nahradí autobusy, nové kolejiště osázejí rostlinami

Petr Ježek
  10:31
Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...

Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na Palackého náměstí před spuštěním 1. května. V úseku od křižovatky u Hlavní pošty po OC Plaza jsou nově koleje vyplněny betonem a asfaltem, aby mohli projíždět i vozy IZS. (28. dubna 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...
Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...
Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...
Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...
42 fotografií
Lidi, kteří pravidelně jezdí tramvajemi mezi centrem Plzně a Skvrňany, čeká od soboty zase přestupování na autobusy náhradní dopravy. Letos na jaře dokončenou obnovu tramvajové trati mezi Novým divadlem a křižovatkou s Tylovou a Domažlickou ulicí čeká poslední fáze úprav, která zahrnuje mimo jiné ozelenění.

Místo tramvají začnou jezdit do Skvrňan autobusy v úseku mezi synagogou a konečnou ve Skvrňanech v sobotu 24. října, výluka je plánovaná do 1. listopadu.

Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na Palackého náměstí před spuštěním 1. května. V úseku od křižovatky u Hlavní pošty po OC Plaza jsou nově koleje vyplněny betonem a asfaltem, aby mohli projíždět i vozy IZS. (28. dubna 2026)
Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na Palackého náměstí před spuštěním 1. května. V úseku od křižovatky u Hlavní pošty po OC Plaza jsou nově koleje vyplněny betonem a asfaltem, aby mohli projíždět i vozy IZS. (28. dubna 2026)
Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na Palackého náměstí před spuštěním 1. května. V úseku od křižovatky u Hlavní pošty po OC Plaza jsou nově koleje vyplněny betonem a asfaltem, aby mohli projíždět i vozy IZS. (28. dubna 2026)
Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na Palackého náměstí před spuštěním 1. května. V úseku od křižovatky u Hlavní pošty po OC Plaza jsou nově koleje vyplněny betonem a asfaltem, aby mohli projíždět i vozy IZS. (28. dubna 2026)
42 fotografií

„Důvodem výluky tramvajové dopravy je realizace finálních úprav tramvajové trati ve Skvrňanské ulici. Tramvaje linky 2 budou jezdit jen v úseku Světovar - Jízdecká - U Synagogy - Světovar,“ shrnul dopravně provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Miroslav Macháň.

Vybetonované kolejiště a rychlejší jízda. Tramvaje se vracejí do Skvrňan

Tramvaje se na přestavěný úsek v centru města vrátily letos 1. května. Kompletní rekonstrukce kolejiště začala loni v říjnu.

Už před květnovým obnovením provozu vedení města upozorňovalo, že se letos na podzim ještě jednou vrátí speciální technika do úseku mezi divadlem a křižovatkou s Tylovou a Domažlickou ulicí, který vizuálně připomíná železniční trať. Pražce jsou tu uložené ve štěrku a kolejiště není vizuálně uzavřené betonem ani asfaltem.

„Zatravnění tramvajového pásu přispěje ke zlepšení vzhledu celé lokality a zároveň pomůže snížit hluk z provozu tramvají. Výsadba zeleného rozchodníkového koberce bude provedena až po podbití kolejového lože, což je možné po zhruba šestiměsíčním zkušebním provozu tratě. Realizaci proto předpokládáme ve druhé polovině roku,“ uvedl v závěru letošního května náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Mluvčí PMDP René Vávro potvrdil, že teď nastává doba, kdy na novou trať znovu vjede podbíječka, která po necelém půl roce provozu překontroluje polohu kolejí a ještě zhutní štěrk u pražců.

Vzápětí začne osazování kolejiště suchomilnými rostlinami. Trať pak bude vypadat podobně, jako ta v plzeňském Bolevci. Podle odborníků je současné období ideální pro vysazování takových rostlin.

Při rekonstrukci kolejiště v samém centru Plzně stavbaři v úseku mezi Sady Pětatřicátníků a Novým divadlem prostor mezi kolejnicemi vylili betonem a pak povrch uzavřeli asfaltovým kobercem. Důvod takové úpravy byl jednoduchý. V tomto úseku stojí v dopravních špičkách dlouhé kolony aut, navíc v Jízdecké ulici naproti divadlu mají výjezdové stanoviště hasiči. Auta pospíchající pod modrými majáky k zásahům ušetří drahocenný čas, když kolony objedou po tramvajových kolejích.

Do tohoto vybetonovaného a vyasfaltovaného kusu kolejiště budou od soboty zajíždět i autobusy náhradní dopravy mířící z centra Plzně do Skvrňan. Při přestavbě úseku tu vybudovali společnou zastávku pro tramvaje a autobusy, kterou tramvaje běžně projíždějí, ale při výlukách usnadní přestup.

Součástí rekonstrukce téměř kilometrového úseku kolejiště za 165 milionů korun byly i práce na trakčním vedení, kabelových rozvodech, kanalizaci, vodovodu a veřejném osvětlení, ale také i na nástupních ostrůvcích, navazujících komunikacích a několika křižovatkách. Před opravou bylo kolejiště z 80. let minulého století už v tak špatném stavu, že pro tramvaje byla na mnoha místech rychlost omezená na pouhých 20 kilometrů v hodině.

V současnosti tam mají tramvajáci povoleno jezdit až padesátkou, ale trať je postavená tak, aby tu v budoucnu mohly tramvaje svištět i šedesátkou, pokud tu bude někdy taková rychlost povolená.

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