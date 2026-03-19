Dopravní peklo v Plzni. Rekonstrukce tramvajové trati výrazně omezí dopravu

Autor: ,
  16:50
Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně nejnáročnější fáze. Od pondělí 23. března se kvůli ní zcela uzavře křižovatka u Nového divadla, na jeden jízdní pruh se zúží průjezd do centra a z centra. Omezení zřejmě významně zkomplikuje dopravu v širším centru, je ale také posledním velkým zásahem před dokončením celé rekonstrukce.
Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně...

Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně nejnáročnější fáze. Od pondělí 23. března se kvůli ní zcela uzavře křižovatka u Nového divadla, na jeden jízdní pruh se zúží průjezd do centra a z centra. (19. března 2026)

Dopravu od pondělí 23. března výrazně ovlivní uzavírky u Nového divadla. (19....
Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně...
Dopravu od pondělí 23. března výrazně ovlivní uzavírky u Nového divadla. (19....
Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně...
22 fotografií

„Oprava jedné z nejvytíženějších tramvajových tratí v Plzni začala vloni v říjnu kvůli nevyhovujícímu stavu dvojkolejné trati,“ vysvětlila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Uzavírky a omezení budou rozděleny do několika etap. Od 23. března do 15. dubna a od 20. do 30. dubna zůstane ve směru od Skvrňan do centra průjezd zachován pouze s omezeními až k sadům Pětatřicátníků, nebude ale možné odbočit vlevo do Jízdecké ulice.

Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně nejnáročnější fáze. Od pondělí 23. března se kvůli ní zcela uzavře křižovatka u Nového divadla, na jeden jízdní pruh se zúží průjezd do centra a z centra. (19. března 2026)
Dopravu od pondělí 23. března výrazně ovlivní uzavírky u Nového divadla. (19. března 2026)
Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně nejnáročnější fáze. Od pondělí 23. března se kvůli ní zcela uzavře křižovatka u Nového divadla, na jeden jízdní pruh se zúží průjezd do centra a z centra. (19. března 2026)
Dopravu od pondělí 23. března výrazně ovlivní uzavírky u Nového divadla. (19. března 2026)
22 fotografií

V opačném směru bude provoz veden jedním pruhem. Z Jízdecké ulice bude možné odbočit pouze doprava na Skvrňany.

Součástí opatření je také zjednosměrnění Tovární ulice od Palackého náměstí ke Kollárově ulici. V krátké mezifázi od 16. do 19. dubna nebude možné jet ze Skvrňan přímo do sadů Pětatřicátníků, doprava povede po objízdných trasách. Nákladní doprava bude v tomto období odkloněna do Husovy ulice.

Po celou dobu od 23. března do 30. dubna bude uzavřen také přejezd u centrálního autobusového nádraží ve Skvrňanské ulici. Autobusy tak budou využívat náhradní trasu přes Tylovu ulici a náměstí Emila Škody. Naopak znovu se otevře přejezd v křižovatce Přemyslova a Kalikova.

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

Omezení se dotknou i MHD. Linka 28 bude ve směru z Bukovce do centra odkloněna přes Pražskou ulici, náměstí Republiky a Solní ulici. Zastávka Na Rychtářce bude v tomto směru zrušena a nahrazena zastávkou linek 1, 2 Náměstí Republiky v Pražské ulici. Trasa a zastávky linky 28 ve směru do Bukovce zůstanou beze změn.

Součástí rekonstrukce, která vyjde téměř na 140 milionů korun bez DPH, je kromě opravy dvojkolejné trati také modernizace trakčního vedení, inženýrských sítí i zastávek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023)

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které...

Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo na poště v Plzni. V důsledku chyby, kterou během jedné transakce udělala pracovnice za přepážkou, odešla starší žena bohatší o několik tisíc korun. Pravděpodobně si toho...

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

Ředitel gymnázia podal trestní oznámení i na sebe. Kvůli kostýmům Ku-klux-klanu

Premium
Členové klanu nosí typická roucha s kápí, která jsou jedním z největších...

Policisté prověřují dva studenty gymnázia v Rokycanech, kteří se při halloweenské soutěži převlékli za členy rasistického hnutí Ku-klux-klan. S těmito maskami dokonce vyhráli 1. místo. Tenkrát to...

Strach o Villeho Petmana, Plzeň čeká na výsledky vyšetření. Spoluhráče mrazilo

Plzeňský Ville Petman opouští zápas se Spartou na nosítkách.

Nebyl to hezký pohled. Ve 48. minutě úvodního čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Plzní a Spartou se domácí útočník Ville Petman snažil z vlastní třetiny odpálit kotouč do bezpečí, vzápětí jej čistě...

Dopravní peklo v Plzni. Rekonstrukce tramvajové trati výrazně omezí dopravu

Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně...

Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně nejnáročnější fáze. Od pondělí 23. března se kvůli ní zcela uzavře křižovatka u Nového divadla, na jeden jízdní pruh se...

19. března 2026  16:50

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Puma z nelegálního chovu se zabydluje v Táboře, lvy přijala zlínská zoo

Samec pumy americké se rozkoukává ve svém novém dočasném domově v Zoo Tábor....

V táborské zoo už se zabydluje puma americká, kterou úředníci z ministerstva ve středu odebrali z nelegálního chovu v Rokycanech. Majitel Josef Novotný přišel zároveň také o dvě lvice, které jsou...

19. března 2026  12:25

Soud se zastal Jurečka: kritika bývalého kolegy z ODS nepřekročila mez

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším...

Známý plzeňský podnikatel a v minulosti aktivní velmi vlivný politik ODS Petr Štrunc neuspěl s žalobou proti dalšímu známému podnikateli a politikovi ODS Romanu Jurečkovi. Štrunc jej zažaloval proto,...

19. března 2026  9:46

Strach o Villeho Petmana, Plzeň čeká na výsledky vyšetření. Spoluhráče mrazilo

Plzeňský Ville Petman opouští zápas se Spartou na nosítkách.

Nebyl to hezký pohled. Ve 48. minutě úvodního čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Plzní a Spartou se domácí útočník Ville Petman snažil z vlastní třetiny odpálit kotouč do bezpečí, vzápětí jej čistě...

18. března 2026  21:12

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

OBRAZEM: Měnila soucit v čin. Se zakladatelkou Stonožky se loučil Eben i Plachetka

Pohřeb zakladatelky hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běly Gran Jensen v...

V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni se v úterý před polednem uskutečnila zádušní mše za zemřelou zakladatelku hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Bělu Gran Jensen. Mši vedl plzeňský biskup Tomáš...

18. března 2026  16:53

Úředníci v Rokycanech zabavili lvy a pumu z nelegálního chovu, odvezli je do zoo

Šelmy propadly státu. Úředníci spolu s veterinářem a za asistence policie...

Zástupci ministerstva životního prostředí, policie a veterinář od středečního rána zasahovali u chovatele Josefa Novotného, který kousek od centra Rokycan nelegálně držel divoké šelmy. Rozhodnutím...

18. března 2026  16:30,  aktualizováno  16:44

Mimořádné slevy z předplatného na jízdné? Zájem o ně byl minimální

Vlak Českých drah s nápisy Plzeňský kraj na plzeňském hlavním vlakovém nádraží...

Dočasné mimořádné slevy z předplatného na jízdné ve veřejné dopravě, které vloni vyhlásilo vedení Plzeňského kraje, měly být podle představitelů hejtmanství finanční pomocí občanům a zároveň...

18. března 2026  10:43

Festival BLIK BLIK bude poprvé třídenní, vizuální dění ovlivní i návštěvníci

Oblíbený festival světla BLIK BLIK v Plzni. Tisíce lidí se vydaly na trasu od...

Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK se letos uskuteční v Plzni už pojedenácté. Organizátoři ho poprvé připravili jako třídenní. Od čtvrtka do soboty čeká na návštěvníky tři a půl...

17. března 2026  16:25

Opilého řidiče skútru zradil konec zasněženého úseku, při kontrole napadl policistu

Yamaha RS Venture

Z násilí proti úřední osobě a z ohrožení pod vlivem návykové látky obvinili policisté na Klatovsku třiačtyřicetiletého řidiče sněžného skútru. Muž je podezřelý, že v únoru napadl na železnorudském...

17. března 2026  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.