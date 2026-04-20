Práce u Nového divadla v Plzni vrcholí, řidiči si ještě počkají v kolonách

Petr Ježek
  15:52
Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru Plzně se dostává do závěrečné fáze. Řidiči, kteří musejí jet od Zátiší nebo Skvrňan do centra města, ještě v úterý s vysokou pravděpodobností zůstanou při cestách do centra Plzně uvěznění v dlouhých kolonách. Příčinou je čtyřdenní uzavírka hlavního silničního tahu od Skvrňan do sadů Pětatřicátníků v křižovatce u Nového divadla.

Část povrchu silnice je vyfrézovaná, kompletně obnažené jsou i tramvajové koleje ve vozovce, které teď není kudy přejet. Veškerá doprava musí odbočit doprava do poměrně úzké Palackého ulice a po ní se pomalu sune ke křižovatce pod velkou synagogou, kde se proudy aut rozdělují. Část odbočuje doprava na Klatovy, zbytek doleva na Karlovy Vary. Většinou jen autobusy náhradní dopravy pokračují rovně do Prešovské ulice a dál na náměstí Republiky.

V pondělí ráno se kolony aut táhly po Přemyslově ulici a dál do Skvrňan i za kruhový objezd u Zátiší. V kolonách zůstaly uvězněné i městské autobusy a trolejbusy. „Nejhorší situace byla v ranní špičce u náhradové autobusové linky 2A, spoje nabíraly zpoždění až 25 minut. Desetiminutové zpoždění měly kvůli kolonám i autobusy linky 41,“ vypočítal mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

I když dopravní značky posílaly nákladní auta na objížďku od autobusového nádraží do Husovy ulice, někteří šoféři včetně kamioňáků značky v pondělí dopoledne ignorovali a s dlouhými kolosy se proplétali Palackého ulicí. Zejména osobní auta ucpávala i Kollárovu ulici, když řidiči hledali alternativní trasu, jak se vyhnout ucpanému hlavnímu tahu.

Podle dlouhodobého harmonogramu prací kompletní rekonstrukce tramvajové trati od sadů Pětatřicátníků až k odbočení do Skvrňan měly stavební firmy zatarasit přímý průjezd z Přemyslovy ulice do sadů Pětatřicátníků minulý čtvrtek, hotovo mělo být v neděli večer.

Dopravní peklo v Plzni. Rekonstrukce tramvajové trati výrazně omezí dopravu

„Vše se o dva dny nakonec posunulo kvůli obalovnám, o víkendech údajně nebyly k dispozici. Proto práce začaly až v sobotu, hotovo má být v úterý. Od středy by mělo být místo opět průjezdné,“ popsala Eva Barborková z plzeňského magistrátu.

V pondělí na stavbě pracovaly desítky lidí. Tramvajové kolejiště na hlavní trase je kompletně položené, dělníci asfaltovali přejezd kolejí u Nového divadla ve směru do sadů Pětatřicátníků i přechod pro chodce v kolejišti u zastávky u obchodního centra. Další parta betonovala prostor mezi kolejemi v odbočení do Palackého ulice.

První tramvaje mají dojet do Skvrňan po nových kolejích začátkem května. Protože ale před několika dny začaly práce na modernizaci tramvajové točny v zadních Skvrňanech, linka bude ukončená o stanici dříve provizorní přejezdovou výhybkou. S obnovením tramvajového provozu do Skvrňan skončí i všechna omezení v křižovatce u Nového divadla. Práce na rekonstrukci tramvajových kolejí začaly loni v říjnu.

19. března 2026
Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, přišel si na miliony. Soud ho potrestal

Premium
Milan Brabec u Okresního soud v Tachově. (16. dubna 2026)

Okresní soud v Tachově potrestal pětasedmdesátiletého Milana Brabce za podvod podmínkou. Seniorovi podle závěru soudu 25 let chodil starobní důchod mrtvé tchyně, ten ovšem tvrdí, že o ničem nevěděl....

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.

Práce u Nového divadla v Plzni vrcholí, řidiči si ještě počkají v kolonách

Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru...

Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru Plzně se dostává do závěrečné fáze. Řidiči, kteří musejí jet od Zátiší nebo Skvrňan do centra města, ještě v úterý s...

20. dubna 2026  15:52

Rušný víkend záchranářů, v sobotu v kraji havarovalo sedm motocyklistů

Během soboty se v Plzeňském kraji stalo sedm nehod s účastní motorkářů. (18....

Hezké sobotní počasí vylákalo motorkáře v Plzeňském kraji k vyjížďkám. Ne všichni ale dojeli zpět domů v pořádku. Složky záchranného systému zasahovaly celkem u sedmi nehod motocyklistů, z nichž jen...

20. dubna 2026

Patnáct procent. Dopravní podnik počítá rostoucí náklady kvůli zdražování nafty

Čerpačka Orlen v Chebu ve středu 8. dubna 2026 - základní natural za 41,90,...

Firem, které mají auta na plyn, se současná krize na Blízkém východě téměř nedotkla. Vítězí také firmy nebo lidé, kteří při jízdě autem vsadili třeba na elektřinu. Jinak jsou na tom ale Plzeňské...

20. dubna 2026  13:09

Ostuda, katastrofa. Takhle Viktorku vidět nechci, zuřil plzeňský trenér Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Když měl říct, co ho po domácí porážce s Pardubicemi (0:1) na mužstvu zklamalo nejvíc, trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský se na chvíli zamyslel, pak nadechl a spustil: „Přístup, výkon bez...

19. dubna 2026  22:35

Plzeň - Pardubice 0:1, třetí ztráta za sebou, favorita z brejku nachytal Tanko

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Abdullahi Tanko.

Plzeňským fotbalistům se šance na druhou příčku a tím možnost bojovat v kvalifikaci o Ligu mistrů o pořádný kus vzdálila. Ve 30. kole Chance Ligy, předposledním v základní části, překvapivě podlehli...

19. dubna 2026  20:52

Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal

Premium
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář z domažlické nemocnice Vojtěch Č., který si odpykává výjimečný trest 28 let vězení za vraždu kolegyně a pokus o vraždu rodinné známé, by mohl v rámci výkonu trestu pracovat i jako...

19. dubna 2026

Vrbovi jsme občas volali ve tři ráno, směje se Kolář. Na titul mysleli rok dopředu

Premium
Daniel Kolář v dresu Plzně

Hrát kámen, nůžky, papír o zaplacení útraty v restauraci? To bývala důležitá „střižba“ a ukázka zdravé nálady v partě plzeňských fotbalistů, která Viktorii před 15 lety dotáhla k prvnímu titulu v...

19. dubna 2026

Házenkáři Plzně opět ve finále. Byli jsme celkem čerství a měnili styl, říká kouč

Daniel Bláha z Talent týmu Plzeňského kraje střílí v semifinále s Duklou Praha.

Dvě výhry na palubovce pražské Dukly rozhodly o tom, že házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje jsou prvním finalistou. O zlato zabojují podvanácté v řadě, v samostatné české extralize dosud slavili...

19. dubna 2026  11:04

U Jateční se pase klokan, tvrdil muž. Nakonec se z něj vyklubalo jiné zvíře

U Jateční se pase klokan, tvrdil muž. Nakonec se z něj vyklubalo jiné zvíře

Všímat si toho, co se děje kolem nás, je určitě správné. Když však oznamovatel na lince 156 tvrdil plzeňským strážníkům, že v Jateční ulici vidí pasoucího se klokana, nechtěl dispečer věřit svým...

19. dubna 2026  7:44

Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

Jaromír Voves z Talent týmu Plzeňského kraje během semifinále s Duklou Praha.

Plzeňští házenkáři postoupili do dvanáctého finále extraligy za sebou. Ve čtvrtém utkání semifinále s Duklou zvítězil Talent tým v Praze 27:24 a sérii vyhrál 3:1 na zápasy. V druhé semifinálové sérii...

18. dubna 2026  19:06

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Patnáct let od první zlaté euforie. Do Plzně dorazí i hvězdy v čele s Horváthem

PODPORA. Plzeňští fanoušci hnali svůj tým za vítězstvím.

Plzeň se chystá na výjimečný fotbalový večer. Nedělní duel s Pardubicemi je připomínkou historicky prvního mistrovského titulu Viktorie, od kterého letos uplyne patnáct let. Kromě množství...

18. dubna 2026  17:53

Hrad Velhartice chrání novinka, do cesty poprvé uložili speciální geomříž

Ukázka pokládky geomříže při úpravě zadní příjezdové cesty k hradu Velhartice...

Kastelán hradu Velhartice na Klatovsku Matěj Mejstřík bude mít od května klidnější spaní. Konečně bude mít jistotu, že se hasiči s technikou dostanou v případě potřeby téměř kamkoli v hradním areálu.

18. dubna 2026  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.