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Není to jen designovka, ale tréninková záležitost, která dokáže atlety potrápit. Tak mluví o nové stavbě na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň místopředseda klubu Pavel Kovalský. Kdo jede v Plzni-Skvrňanech okolo architektonické kuriozity, musí si jí všimnout. Vlna na střeše pokrytá tartanem budí nejen mezi milovníky architektury pozornost.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Když jsem stavbu viděl jako koncept, myslel jsem si, že to bude jen designovka, nevěděl jsem, že se střecha bude moci používat k tréninkům. Teď vidíme, že může, což je super, nikde jsem nic podobného neviděl,“ uvedl Přemysl Minář z Plzně, jehož desetiletý syn na stadionu trénuje v atletické přípravce. Má pravdu, protože nikde v Evropě podobná stavba nestojí.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Adéla Kimlová z Plzně, která běhá delší sprinty a za AK Škoda Plzeň také hází diskem, má za sebou pár kopečků na novém tartanu a sotva popadá dech. „Je to fakt příkré,“ pochvaluje si tréninkovou vlnu. „U nosu vlastně vznikl tréninkový terén, který nás může sportovně posouvat,“ je přesvědčená čtrnáctiletá atletka. Svěřuje se, že dříve atleti chodili trénovat asi 2,5 kilometru na nedaleký kopec, teď ho mají přímo na stadionu. „Je to i hezká stavba. Výhodné je i to, že se díky tomu o nás mluví,“ dodává dlouhovlasá dívka.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na kopci je i čtrnáctiletý Lukáš Bílý z Plzně, který běhá osmistovku a také 1 500 metrů překážek, takzvaný stýpl. Říká, že na nové tréninkové ploše se dobře trénuje rychlost i výdrž. Kopec vyběhnou atleti klidně i desetkrát za sebou, k tréninku jim stačí polovina kopce a na druhé straně může trénovat další skupinka.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Lukáš si chválí i tréninkové schody, kterými je tartanová vlna také opatřená. „Dříve jsme trénovali na schodech na protější tribuně, ale tyto schody jsou přímo přizpůsobené tréninkům atletů,“ vysvětluje tmavovlasý mladík.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Atleti, kteří k nám přijíždějí na závody, tu mají pod střechou i 60metrovou dráhu, takže když se rozběhávají před závody a prší, jsou v suchu a v teple,“ říká Lukáš.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Pod vlnou je totiž rovná šedesátka také pokrytá tartanem. Ze strany je tedy možné pozorovat ve dvou vrstvách nad sebou trénující atlety.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Kovalský zavzpomínal i na dobu před zhruba 16 lety, kdy se rozhodlo o tom, že AK Škoda Plzeň skončí na stadionu v plzeňských Štruncových sadech, kde už jsou dnes jen fotbalisté. „Skupina zejména starších atletů byla tehdy proti tomu, aby se atletický stadion stavěl na zelené louce,“ připomíná Kovalský, který stavbu ve Skvrňanech podporoval.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Je to dávno zapomenutá záležitost, ale i odpůrci, kteří se tehdy stavěli proti, teď jenom zírají, jaké tu má atletika možnosti,“ podotkl místopředseda.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Dobré zázemí podle něj přispívá k dobrým výkonům atletů. Narážel například na to, že atletky Škody oslavily o víkendu pátý extraligový titul v řadě. „To je naše nejlepší vizitka a důkaz toho, že město dobře investovalo peníze,“ říká Kovalský.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Když nejsou podmínky, nemůže mít sportovec úspěchy, spousta oddílů nám naše podmínky závidí,“ chválí město místopředseda klubu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
A co říká k celostátní politice ve vztahu ke sportovcům? „V České republice byl vždy na prvním místě fotbal, pak hokej a až potom ostatní sporty. Bylo by dobré, kdyby se to mohlo lehce dorovnávat. Zkrátka klub, který vyhraje extraligu ve fotbale, je na tom určitě lépe, než když extraligu vyhrají atleti,“ říká Kovalský, když mezi řečí s novináři diriguje skupinku sportovních svěřenců, kteří také trénují na tartanové vlně.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Můžeme tu nasadit tréninkové prvky, které jinde využít nejdou,“ popisuje Kovalský. Zároveň upozorňuje, že umělý kopec architekt modeloval podle skutečného kopce, který je pod silnicí ke skvrňanskému potoku.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Sklon architekt konzultoval s našimi trenéry, aby byl ideální pro tréninkové procesy,“ doplnil místopředseda klubu, který má na 1 300 členů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Vlna je opatřená nejen atletickými drahami, ale i rostlinami, na okrajích rostou rozchodníky. Na vlně je i zábradlí. Bezpečnostní je na okraji oblouku, podél zelené střechy je druhé zábradlí, což je zábrana proti běhání po rostlinách. Zábradlí má v sobě zabudované i ledkové osvětlení nižší intenzity, aby se dráha dala využívat, když je šero.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Prvním testem nového objektu bude mistrovství České republiky mužů a žen v atletice pod otevřeným nebem, které se uskuteční 25. až 26. července.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na stadion tak denně přijde kolem 500 lidí. I kvůli tak velkému počtu sportovců se stadion rozrostl o další zázemí. Pod vlnou jsou totiž i šatny a další sportovní prostory.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Východní tribuna na atletickém stadionu ve Vejprnické ulici začala sloužit sportovcům. Investiční akci za více než 138 milionů korun měl na starost Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně. Zhotovitelem je společnost Geosan Group.
Autor: Martin Polívka, MAFRA